Son Mühür / Yunusemre Belediyesi tarafından faaliyete geçen, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ortaklığıyla faaliyetlerini sürdüren Ege Bölgesinin en büyük hayvan yaşam merkezi hakkında mikrofonumuza konuşan Yunusemre Belediye başkanı Semih Balaban, merkezin yönetiminde yeni bir modele geçileceğini ve tesisin üç belediyenin ortaklığıyla Mahalli İdareler Birliği tarafından yönetilmesinin planlandığını söyledi.

Yunusemre’de sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı Hayvan Yaşam Merkezi, binlerce sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor. Başkan Balaban Yunusemre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde yaklaşık 4 bin 500 köpeğin bakımının sağlandığıni ifade ederek, tesiste yaklaşık 63 personelin görev yaptığını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, gazetemize verdiği özel açıklamada göreve geldikleri dönemde veterinerlik hizmetlerinde yalnızca 3 personelin bulunduğunu belirterek, hayvan sayısındaki artış ve merkezin ihtiyaçları doğrultusunda personel sayısının önemli ölçüde artırıldığını ifade etti.

Balaban’ın verdiği bilgilere göre tesisin Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi’nin ortaklığında Mahalli İdareler Birliği tarafından yönetilmesi planladıklarını aktardı. Üç belediyenin de birlik protokolünün hayata geçirilmesi için gerekli yetkileri aldığı belirtilirken, yeni sistemde merkezin tek işvereninin Mahalli İdareler Birliği olması beklendiği ifade edildi. Belediyelerin ise belirlenecek oranlar doğrultusunda merkezin giderlerine mali katkı sunması planlanıyor. Başkan Balaban, yeni yapılanmanın 1-2 ay içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

“Üç belediye haricinde herhangi bir kurumdan destek almıyoruz”

Mikrofonuumuza özel açıklamalarda bulunan başkan Balaban herhangi bir kurumdan destek almadıklarıniı belirterek hayvan yaşam merkezinin sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi şehzadeler ilçe Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğinde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Balaban, hayvanseverlere yönelik mesajında ise can dostlarının kendileri için önemine dikkat çekerek, “Hayvansever arkadaşlarımızın gönülleri rahat olsun. Onlar bizim dostlarımız ve bizim misafirlerimiz” ifadelerini kullandı.

Merkezde bulunan hayvanların bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Balaban, üç belediyenin iş birliğiyle oluşturulacak yeni yönetim modelinin de merkezin daha düzenli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesini amaçladığını ifade etti. Başkan Balaban Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi’nin merkezin yönetim ve finansmanında ortak bir yapı içerisinde hareket etmesi planlandığını da söyledi.