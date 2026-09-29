Son Mühür / Yaklaşık 1 milyon 500 bin nüfusuyla Türkiye’nin nüfus bakımından önde gelen illeri arasında yer alan Manisa’da da evlenme ve boşanma rakamları arasındaki makas kapanıyor. TÜİK verilerine göre kentte evlenme oranlarında düşüş, boşanma oranlarında ise ciddi bir artış yaşanıyor. Geçen yıl 9 bin 522 çift evlenirken 4 bin 57 çift boşandı. Yani her 100 evliliğe karşın 42 çift ayrılma kararı aldı. 2020 yılında boşanma oranlarında 12. sırada bulunan Manisa, geçen yıl itibariyle 10.’luğa yükseldi. Manisa Barosu avukatlarından Vedat Erol, yaşanan ekonomik sıkıntıların boşanmaların öne çıkan gerekçelerinden biri olduğunu belirterek, aileyi toplumdan ayrı değerlendirmenin mümkün olmadığını ifade etti.

“Sosyal medya aile kurumuna zarar veriyor”

Ekonomik sorunların bireylerin kaygılarını artırdığını ve bu durumun aile içerisinde yaşanan anlaşmazlıkları derinleştirebildiğini anlatan Erol, “Özellikle bakmakla yükümlü olduğu ailesi ve okutmak zorunda olduğu çocukları bulunan bireyler, ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında eşleriyle çatışmalar yaşayabiliyor. Ekonomik sıkıntılar birçok hanede aile içi huzursuzluğa dönüşüyor” dedi. Boşanma davalarındaki artışın yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını belirten Erol, bireyselleşme ve sosyal medya kullanımının da evlilikler üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti. Erol, “Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte kişiler kendi hayatlarını ve evliliklerini başkalarının yaşamlarıyla kıyaslamaya, beklentilerini yükseltmeye başladı. Bu da evliliklerde memnuniyetsizlik ve iletişim sorunlarını artırmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Sosyal ve ekonomik şartlar iyileştirilmeli”

Eşler arasında meydana gelen güven kaybının, evlilik yükümlülüklerine aykırı davranışların, iletişim problemleri ve beklenti farklılıkların boşanma sürecini ciddi şekilde tetiklediğini kaydeden Avukat Vedat Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Boşanma oranlarındaki artışın önüne geçilebilmesi için öncelikle sosyal ve ekonomik şartların iyileştirilmesi gerekiyor. Ekonomik ve sosyal belirsizliklerin azaltılması, ailelerin karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması bu noktada büyük önem arz ediyor. Bu adımların ciddi şekilde atılması, aile içindeki sorunların daha erken aşamada çözülmesine katkı sağlayabilir.”