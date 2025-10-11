İzmir denildiğinde akla gelen klişeleri bir kenara bırakın: Ne popüler Alaçatı'dayız ne de kalabalık Kordon'da. Rotamızı, Karaburun Yarımadası’nın en kuzeybatı ucuna, Ege’nin yabanıl ve bakir kalmış köşesine çeviriyoruz: 1938’den beri denizcilere yol gösteren Sarpıncık Deniz Feneri.

Bu, sadece bir fener gezisi değil; aynı zamanda kekik kokusu, iyot yüklü rüzgar ve sonsuzluk manzarası eşliğinde bir kaçış.

Neden Sarpıncık Feneri'ne Gitmeliyim?



Sarpıncık, Karaburun ilçe merkezini geçtikten sonra sizi dar, virajlı ve yer yer taşlık yollara çeken, izole bir noktadır. Buraya ulaşım kolay olmadığı için, diğer yerlerdeki kalabalığı bulamazsınız. Fener, denizden 97 metre yükseklikte, Karaburun Yarımadası'nın yalnızlığa terk edilmiş bir tepesinde bulunur.

Manzara, size Ege'nin en muhteşem panoramalarından birini sunar:

Hava açıksa karşınızda Midilli ve Sakız adaları net bir şekilde görünür.

Eski usul bembeyaz kulesi ve fenerci evi, etrafındaki yabanıl otlar ve biçimli kayalarla birleşerek kartpostallık bir hüzün ve dinginlik atmosferi yaratır.

Bölgenin güçlü esanslı kekik kokusu ile denizden gelen iyot ve yosun kokusunun karışımı, adeta bir doğa aromaterapisi sunar.

Sarpıncık Feneri'ne Nasıl Gidilir?



Sarpıncık Feneri'ne ulaşım, tam bir yarımada macerası gerektirir. Yolu engebeli ve dolambaçlı olduğu için yola çıkmadan önce hazırlıklı olmalısınız.

1. Özel Araçla Ulaşım

Rota: İzmir merkezden Urla-Karaburun istikametini takip edin. Karaburun ilçe merkezine ulaştıktan sonra Yeni Liman'ı geçerek Sarpıncık Köyü tabelasını takip edin.

Son Bölüm: Köyü geçtikten sonra tabelalar sizi fenerin yoluna yönlendirecektir. Son kısım taşlık, dar ve virajlı bir patikadır. Araçla son noktaya kadar gitmek mümkündür, ancak alçak arabalar için dikkatli sürüş önerilir.

Süre: İzmir merkezden tahmini 2,5 saat sürer.

2. Toplu Taşımayla Ulaşım

İzmir'den Karaburun'a: İzmir Üçkuyular Semt Garajı'ndan kalkan ESHOT 761 numaralı otobüsler ile Karaburun ilçe merkezine ulaşabilirsiniz. Bu yolculuk yaklaşık 2 saat sürer.

Karaburun Merkezden Fenere: Karaburun merkeze vardıktan sonra fenere yürümek çok uzundur. En pratik yöntem, ilçe merkezinden Sarpıncık Köyü'ne giden yerel minibüslere binmek ya da bir taksi ile anlaşmaktır. Köyden sonra fenerin bulunduğu en uç noktaya kadar yaklaşık 12 km daha gitmeniz gerekir.

Geziniz İçin Öneriler:



Açık Saatler: Fener aktif olarak deniz seyrüseferine hizmet eden bir yapıdır. Fener kulesinin içine girilmez, ancak feneri çevreleyen geniş bahçe ve manzaralı alanda zaman geçirilebilir.

Ziyaret Zamanı: Özellikle gün batımı saatlerinde Ege Denizi'nin kızıla boyanışını izlemek için mükemmel bir noktadır.

Yanınıza Alın: Bölgede tesisleşme yok denecek kadar azdır. Yanınıza mutlaka su, atıştırmalık ve özellikle rüzgarlı olabileceği için bir hırka almayı unutmayın.