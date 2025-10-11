Ürdün Milli Takımı, hazırlık karşılaşmasında Bolivya ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15’inci dakikasında ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Sabra, acılar içinde kıvrandı. Oyunun durmasının ardından sağlık ekipleri hemen sahaya girdi.

Tekrar denedi ama devam edemedi

Saha kenarında yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar oyuna dönmeyi deneyen Sabra, kısa süre sonra acıya dayanamayarak kendini yere bıraktı. Göztepe’nin golcüsü, sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı sekerek terk etti.

MR sonucu bekleniyor

Ürdün Milli Takımı yetkililerinden alınan bilgiye göre Sabra’nın ağrılarının sürdüğü öğrenildi. Oyuncunun sakatlığının boyutu, çekilecek MR sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

Göztepe cephesi, milli aradan dönecek Sabra’nın durumuna göre teknik heyetin planlarını yeniden şekillendirecek.

Göztepe cephesinde endişe hakim

Ligde son haftalarda çıkış arayan Göztepe, Sabra’nın yaşadığı sakatlık nedeniyle endişeli. Takımın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan 26 yaşındaki futbolcunun, yaşadığı sakatlığın uzun süreli olması durumunda teknik direktör Stanimir Stoilov’un elindeki rotasyon daralacak.

Sabra’nın performansı dikkat çekiyordu

Sezon başından bu yana form grafiğiyle dikkat çeken İbrahim Sabra, sarı-kırmızılı ekibin hücum gücünde kilit rol oynuyordu.

Bu sezon çıktığı maçlarda etkili bir performans sergileyen Ürdünlü futbolcunun, milli takım kampında sakatlanması hem teknik heyeti hem taraftarı üzdü.