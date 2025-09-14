Son Mühür- Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Avrupa'nın en önemli pazarlarından biri olan Fransa'daki konumunu güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım attı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 16-18 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan PV Manufacturing Paris Fuarı'na, 19 firma ile 19. kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu düzenliyor.

Sektörün kalbi Paris'te atacak

EHKİB, 2025 yılı boyunca düzenlediği altı milli katılım organizasyonundan biri olan PV Manufacturing Paris Fuarı ile sektörün en prestijli etkinliklerinden birine katılıyor. Dünyanın moda başkentlerinden Paris'te gerçekleşecek fuara, İzmir'den 9, İstanbul'dan 9 ve Antalya'dan 1 firma olmak üzere toplam 19 Türk firması katılım sağlayacak. Bu geniş katılım, Türk hazır giyim firmalarının küresel pazarda ne kadar aktif ve iddialı olduğunu gösteriyor.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye'nin Fransa'ya hazır giyim ihracatının 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir miktar düşüş yaşayarak 615 milyon dolar seviyesine gerilediğini belirtti. Buna rağmen, yıl sonu hedeflerinin 1 milyar dolara ulaşmak olduğunu vurgulayan Sertbaş, "Fransa, toplam hazır giyim ihracatımızda beşinci, EHKİB olarak ise altıncı en büyük pazarımız. PV Paris gibi fuarlara düzenli katılım, maliyet avantajımızı kısmen kaybetmemize rağmen yeni müşterilere ulaşmak ve mevcut pazar payımızı korumak için hayati önem taşıyor" dedi.

Küresel rekabette Türkiye'nin konumu

EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Komitesi Başkanı Tala Uğuz, Fransa'nın küresel giyim ithalatındaki stratejik konumuna dikkat çekti. Uğuz'un verdiği bilgilere göre, Fransa 2024'te 28,8 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı yapmışken, 2025'in ilk sekiz ayında bu rakam 17 milyar dolara ulaştı. Fransa'nın, ABD ve Almanya'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü giyim ithalatçısı olduğunu belirten Uğuz, Türkiye'nin Çin, Bangladeş ve İtalya'nın ardından dördüncü en büyük tedarikçi konumunda bulunduğunu söyledi.

Uğuz, Hindistan, Vietnam ve Tunus gibi güçlü rakiplerin arkasında olduğunu vurgulayarak, Türk hazır giyim sektörünün sürdürülebilirlik, tasarım gücü ve hızlı teslimat gibi avantajlarını öne çıkararak Avrupalı alıcılarla ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. PV Paris'in EHKİB'in bu yıl beşinci milli katılım fuarı olduğunu belirten Uğuz, yılın son fuar katılımını Kasım ayında Londra'daki Fashion SVP fuarı ile tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Fuarda dev buluşma

PV Paris Fuarı, dünya genelinde iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar ve tasarım gibi tekstil ve moda sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiriyor. 40 farklı ülkeden 1000'den fazla üreticiye ev sahipliği yapan fuar, Şubat ayındaki etkinliğinde 26 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bu prestijli etkinlikte Türkiye, yaklaşık 200 firmalık katılımıyla en fazla temsil edilen ülkelerden biri olma özelliğini koruyor.