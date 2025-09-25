İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarının arttığını belirterek, özellikle 65 yaş üstü kişilerin grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi.

“Aşı hayat kurtarıyor”

Prof. Dr. Şener, soğuk havalarla birlikte solunum yolu rahatsızlıklarında artış görüldüğünü vurgulayarak şunları ifade etti:

“Özellikle mevsimsel grip hastalıkları başlamadan önce mutlaka 65 yaş üstünün aşılanması gerekir. İlk defa aşı olacak kişilere 15 gün arayla iki doz yapılmalı. Aralık ayının 15’ine kadar bu grubun aşılarını tamamlaması büyük önem taşıyor.”

Aşı olmayan ileri yaşlı ve kronik hastaların gribi daha ağır geçirdiğini, bazı vakalarda yoğun bakım tedavisinin gerekli hale geldiğini hatırlatan Şener, grip aşısı hakkında toplumda yanlış bilgilerin dolaştığını söyledi.

“Aşı gripten ağırlaştırmaz”

Sosyal medyada “aşı olduktan sonra grip daha ağır geçirildiği” yönünde yanlış inanışlar bulunduğunu belirten Prof. Dr. Şener, “Mevcut influenza aşıları influenza A ve B’ye karşı koruma sağlıyor. Aşılanan kişilerde grip akciğere inmeden, yoğun bakım ihtiyacı doğmadan atlatılabiliyor” dedi.

“Kovid evcilleşti ama risk bitmedi”

Kovid-19 vakalarında da artış gözlendiğini aktaran Prof. Dr. Şener, ancak bu durumun salgın dönemindeki kadar ciddi olmadığını vurguladı: “Kovid artık mevsimsel solunum yolu hastalıkları içinde daha hafif seyrediyor. Fakat grip ile koronavirüs arasında keskin farklar yok. Tat ve koku kaybı, ishal gibi belirtiler Kovid’e işaret edebilir ama kesin tanı PCR testiyle konur. Özellikle 75 yaş üstündeki bireyler için Kovid hâlâ ölümcül risk taşımaktadır.”