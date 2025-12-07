Yunanistan’ın Girit Adası civarında, göçmenleri taşıyan bir lastik botun sulara gömülmesi sonucu büyük bir trajedi yaşandı. İlk belirlemelere göre, olayda 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yalnızca iki kişi kurtarılabildi. Uluslararası sularda yaşanan bu hadise, bölgedeki göçmen hayatı riskini bir kez daha acı bir şekilde gösterdi.

Ticari geminin ihbarı üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı

Yunan basınında yer alan bilgilere göre; kaza, Girit’in güney kıyılarına yaklaşık 26 deniz mili mesafede gerçekleşti. Seyir halindeki, Türk bayraklı olduğu belirtilen bir ticari gemi, yarı batık haldeki lastik botu fark etti. Gemi mürettebatının durumu derhal Yunan Sahil Güvenlik birimlerine bildirmesi üzerine bölgeye hızla arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik 2 kişiyi kurtardı, 18 cenazeye ulaşıldı

Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, botta bulunan iki kişiyi denizden sağ olarak kurtarmayı başardı. Ancak ekiplerin yürüttüğü geniş çaplı arama faaliyetleri neticesinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtarılan göçmenler, gerekli kayıt işlemleri ve sağlık kontrolleri için Girit'in Ierapetra kentine nakledildi. Yaşamını yitiren 18 göçmenin cenazeleri ise otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Akdeniz’de insanlık dramı derinleşiyor

Meydana gelen bu facia, Akdeniz’in tehlikeli sularında umuda yolculuk yapan göçmenlerin yaşadığı dramın boyutlarını bir kez daha gösterdi. Bölge yetkilileri, kazayla ilgili detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.