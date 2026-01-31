Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi, 2025–2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik kapsamlı bir kültür ve sanat programı hazırladı.

19 Ocak’ta başlayan tiyatro etkinlikleri, iki hafta boyunca Bornova’nın farklı noktalarındaki belediyeye ait merkezlerde ücretsiz olarak sahnelendi.

Tiyatro ile eğlence ve eğitim bir arada

Yarıyıl tatili süresince sahne alan çocuk oyunları, minik izleyicilere keyifli anlar yaşatırken aynı zamanda paylaşma, doğa sevgisi, sağlıklı yaşam, barış ve sevgi gibi önemli değerleri de eğlenceli bir anlatımla aktardı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunlarda salonlar dolup taştı.

Oyunlar Bornova’nın dört bir yanında sahnelendi

Tatil boyunca farklı temalarla hazırlanan çocuk tiyatroları, Bornova’nın çeşitli kültür merkezleri ve sosyal tesislerinde izleyiciyle buluştu. Sahnelenen oyunlar ve oynandıkları merkezler şu şekilde sıralandı:

Mutluluk Ormanı – Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi

Rüzgarla Konuşan Çocuk – Naldöken Kültür Merkezi

Vitamin Krallığı – Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri

Sevgi Çiftliği – Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi

Kuyruklu Kahramanlar – Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi

Yaşasın Barış – Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi

Başkan Ömer Eşki: “Çocukların gülüşü bizim en büyük kazancımız”

Ömer Eşki, yarıyıl tatilinde çocukları sanatla buluşturmanın önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Çocuklarımızın tatilde hem eğlenmesini hem de sanatla büyümesini çok önemsiyoruz. Tiyatro, hayal gücünü geliştiren ve empatiyi güçlendiren en değerli alanlardan biri. Bornova’da her çocuğun sanata eşit erişimini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Tiyatro coşkusu tatil boyunca sürdü

Bornova’daki kültür merkezlerinde iki hafta boyunca devam eden tiyatro etkinlikleri, çocukların yarıyıl tatiline renk kattı. Minik izleyiciler, hem eğlenmenin hem de tiyatro yoluyla öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.