Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) Müdürü Prof. Dr. Sibel Sönmez’in editörlüğünü yaptığı “Çocuk Hakları ve Aile Eğitimi” başlıklı ders kitabının basımı tamamlandı. Kitap, üniversitenin tüm ön lisans ve lisans programlarında zorunlu olarak verilen ders için Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları tarafından hazırlandı.

Ege Üniversitesi Basım ve Yayınevi tarafından yayımlanan eser, hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin kullanımına sunuldu.

“Çocuk hakları toplumsal vicdanın göstergesidir”

Prof. Dr. Sibel Sönmez, çocuk haklarının bir toplumun gelişmişlik ve vicdani sorumluluk düzeyini gösteren en temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu hakların sadece yasalarla korunması yetmez; toplumun her bireyinin bu haklara saygılı ve bilinçli olması gerekir. Çocuklara yönelik farkındalığın erken yaşta gelişmesi, hak temelli bir yaklaşımın yerleşmesi için önemlidir.”

Sönmez, hazırlanan kitabın üniversite gençliği arasında çocuk hakları bilincini artırmayı ve öğrencilerin toplumsal sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Çok yönlü ve disiplinlerarası içerik

Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Sönmez, eserin geniş bir perspektife sahip olduğunu belirtti:

Çocuk haklarının tarihsel gelişimi

Ulusal ve uluslararası yasal çerçeve

Erken çocukluk dönemi

Eğitim, sağlık ve koruma başlıkları

Aile yapıları ve ebeveynlik stilleri

Ayrıca öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla sorular, özel bölümler ve kapsamlı kaynakçalar yer aldı. Sönmez, “Bu kitabın temel amacı çocuk hakları konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak ve geleceğin meslek insanlarını hak temelli bir bakış açısıyla yetiştirmektir” diyerek esere katkı sunan tüm öğretim üyelerine teşekkür etti.