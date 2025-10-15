Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından yürütülen proje, kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla 3D yazıcı kullanımının işlevsellik üzerindeki etkilerini araştıracak. TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışma, sağlık ve mühendislik alanlarını buluşturan disiplinlerarası yapısıyla dikkat çekiyor.

TÜBİTAK’tan Ege Üniversitesi’ne destek

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Merve Uğuryol Ünal yürütücülüğünde hazırlanan “Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin 3D Yazıcı Kullanımlarının İşlevsellik Düzeylerine Etkisi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerin 3D yazıcılarla üretim süreçlerine katılımının, günlük yaşam becerilerine ve toplumsal işlevselliklerine etkisini inceleyecek.

Rektör Budak: “Bilimin ışığında topluma hizmet ediyoruz”

Proje ekibini makamında kabul eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak bilimin ışığında insanlığa hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu proje, ruhsal bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve topluma katılımlarını güçlendirmek adına çok değerli bir çalışmadır. Disiplinlerarası iş birliğinin örneklerinden biri olan bu projenin, hem ulusal hem uluslararası düzeyde ruh sağlığı alanına katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

3D yazıcıyla psikososyal iyileşme modeli

Proje yürütücüsü Arş. Gör. Dr. Merve Uğuryol Ünal, ruhsal bozuklukların dünya genelinde her sekiz kişiden birini etkilediğini belirterek, “Bu bireylerin birçoğu etkili tedaviye ulaşamıyor. İlaç tedavisi tek başına yeterli olmayabiliyor; bu nedenle psikososyal müdahaleler büyük önem taşıyor. Projemiz, bireylerin yaratıcılık ve üretkenliklerini destekleyecek yenilikçi bir yöntem sunuyor” dedi.

Uygulamanın Ege Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bünyesinde yürütüleceğini aktaran Ünal, 3D yazıcı teknolojisinin bireylerin sosyal katılımını güçlendirebileceğini ve rehabilitasyon süreçlerine yeni bir boyut kazandırabileceğini ifade etti.

Disiplinler arası güçlü ekip

Projede, farklı alanlardan akademisyen ve klinisyenler görev alıyor.

Ekipte;

Prof. Dr. Ayşegül Dönmez (EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı)

Dr. Öğr. Üyesi Damla İşman Haznedaroğlu (EÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Hasan Yavuz Ünal (EÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü)

Dr. Tülün Liman (EÜ Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi) yer alıyor.

Ünal, “Bu proje hem sağlık hem mühendislik disiplinlerini buluşturarak yenilikçi bir rehabilitasyon modeli geliştirmeyi hedefliyor. Böylece teknolojinin insan yaşamına doğrudan dokunduğu güçlü bir örnek ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.