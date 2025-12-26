Son Mühür/ Beste Temel- İzmir medyasının son elli yılına damga vuran ve Türk basın tarihinin en önemli okullarından biri olarak kabul edilen Milliyet Gazetesi İzmir Bürosu’nun usta isimleri, Kordon’un büyüleyici atmosferinde bir araya geldi. Yarım asırlık bir dostluk birikiminin yansıması olan bu özel gece, sadece geleneksel bir yeni yıl kutlaması olmanın ötesine geçerek, bir dönemin tanıklarının hasret giderdiği duygusal bir vefa törenine dönüştü. Geçmişin manşetlerini atan eller, bu kez kadim dostlukların kadehini kaldırmak ve zamana meydan okuyan bağlarını tazelemek için buluştu.

Medya dünyasının seçkin isimleri bu gecede buluştu

Kordon’da gerçekleşen bu prestijli buluşma, siyaset ve medya dünyasından önemli şahsiyetleri de bir araya getirdi. Geceye katılanlar arasında Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Konak Belediyesi eski Başkanı Hakan Tartan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi ile İGC Genel Sekreteri Reşat Yörük gibi isimler yer aldı. Mesleki ilkelerin ve Milliyet ruhunun paylaşıldığı masalarda, gazetecilik etiğinin dünü ve bugünü üzerine sıcak sohbetler gerçekleştirildi. İzmir basınının hafızası olan bu isimler, Kordon rüzgarına karışan anılarıyla geceyi unutulmaz kıldı.

Dijital köprüden somut kucaklaşmaya uzanan yolculuk

Bu anlamlı organizasyonun temel harcı, Milliyet bünyesinde 30 yıl boyunca ter döktükten sonra 2012’de emekliye ayrılan ve halihazırda Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi olan Çağlayan Bilgen’in attığı adımlarla atıldı. Bilgen’in eski mesai arkadaşlarını tek bir platformda toplamak amacıyla kurduğu iletişim grubu, yılların özlemini fiziksel bir buluşmaya taşıyan dijital bir köprü işlevi gördü. WhatsApp üzerinden başlayan bu vefa zinciri, Kordon’un eşsiz manzarasında dev bir aile kucaklaşmasına dönüşerek, dostluğun teknolojiden çok daha güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Gazetecilik okulunun" mezunlarından duygusal mesajlar

Gecenin mimarı Çağlayan Bilgen, aramızdan ayrılan Milliyet mensuplarını saygı ve özlemle anarak başladığı konuşmasıyla konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Milliyet’i sıradan bir iş yerinden ziyade, hayat boyu süren bir "gazetecilik akademisi" olarak tanımlayan Bilgen, dostlarına hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada sadece eski iş arkadaşlarımı değil, aynı basın ilkelerini kendine pusula edinmiş devasa bir aileyi görüyorum. Matbaa kokusunun sindiği uykusuz geceler, attığımız binlerce manşet belki geride kaldı ancak bu masadaki samimiyet, tüm o zorlu mesailerin en değerli ödülüdür. Bugün bir 'son dakika' peşinde değiliz; sonu olmayan, arşive sığmayacak kadar taze ve canlı bir dostluğun içindeyiz."

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren buluşmada, anılar tazelendi ve dostlukların ömür boyu devam edeceği sözüyle hatıra fotoğrafları çekildi. İzmir medyasının usta kalemleri, Milliyet mutfağında pişen kardeşlik ruhunun hiçbir zaman sönmeyeceğini bir kez daha gösterdi.