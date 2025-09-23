Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen rahvan at yarışları, bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en seçkin rahvan atları, 28 Eylül Pazar günü Seyrek Arena’da kupa için piste çıkacak.

200 at ve binici kupa için yarışacak

Saat 11.00’de başlayacak olan yarışlarda yaklaşık 200 at ve binici, 13 farklı kategoride kıyasıya mücadele edecek. Menemen Belediyesi, etkinlik boyunca vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için Menemen İZBAN İstasyonu, Kubilay İlkokulu önü ve belde merkezlerinden ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Pehlivan: “Kültürümüzü geleceğe taşıyoruz”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, rahvan at yarışlarının kültürel önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Tarih boyunca at üstünde büyük zaferler kazanmış, atı ilk evcilleştirmiş bir milletiz. Bu kıymetli geleneği yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak bizim için çok önemli. Rahvan at yarışlarımızla hem atçılığı geleceğe taşıyoruz hem de çocuklarımızın at sevgisi kazanmasına katkı sağlıyoruz. Pazar günü tüm hemşehrilerimizi, dostluğun ve yarış heyecanının buluşacağı bu etkinliğe davet ediyorum.”