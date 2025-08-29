Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup ikinci hafta mücadelesinde Arnavutköy Belediyesi Futbol’u konuk edecek. Maç, Menemen İlçe Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Hatay bölgesi hakemlerinden Ali Emir Yolcu yönetecek.

Menemen FK Ligde Moral Peşinde

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 4-1 mağlup eden Menemen FK, sezona 3 puanla moralli başladı. İzmir ekibi, bu hafta evinde oynayacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Arnavutköy Belediyesi İlk Galibiyet İçin Sahada

Konuk ekip Arnavutköy Belediyesi Futbol, ilk hafta mücadelesinde Kırklarelispor’la golsüz berabere kalarak lige 1 puanla başladı. İstanbul temsilcisi, Menemen deplasmanından galip gelerek sezonun ilk 3 puanını almak istiyor.

Maç Detayları ve Hakem Bilgisi

Tarih: 2. Lig Beyaz Grup, 2. Hafta

Stadyum: Menemen İlçe Stadyumu

Başlama Saati: 19.00

Hakem: Ali Emir Yolcu (Hatay)