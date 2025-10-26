Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü, "Cumhuriyet Her Yerde" sloganıyla kentin tüm noktalarında olduğu gibi Efes Selçuk'ta da görkemli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Efes Selçuklular, iki gün sürecek bu özel programla Cumhuriyetin kuruluş gururunu, coşku ve birlik duygusu içinde yaşayacak. Kutlamalar, hem mahallelerde hem de kent merkezinde düzenlenecek çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlerle dolu dolu geçecek. Bu kapsamlı program, her yaştan vatandaşa hitap eden, zengin bir içerikle hazırlandı.

Belevi Mahallesi'nde başlangıç: Konserler ve tiyatro sahnelenecek

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Salı günü Belevi Mahallesi'nde start alacak. Saat 17.00'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak resmi programın ardından, protokol konuşmaları yapılacak. Kültürel zenginliği yansıtan halk oyunu gösterisi (17.40) hemen sonrasında sahne alacak. Akşam saatlerinde ise müzik ziyafeti başlayacak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Hüseyin Tolu Konseri (18.00), Çağrı Ergin Konseri (18.40) ve Pop TSM Muhtarlar Korosu’nun dinletisi (19.20) ile müzik ziyafeti sürecek. Akşamın ilerleyen saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, "Cumhuriyet" adlı oyununu sanatseverlerle buluşturacak. Aynı zamanda, çocuklar için mini disko, sihirbaz ve palyaço gösterilerinin yer aldığı eğlenceli etkinlikler düzenlenerek kutlama coşkusu ilçenin dört bir yanına yayılacak.

29 Ekim: Resmi törenler ve fener alayı ışığında merkez coşkusu

Kutlamalar, Cumhuriyetin resmi kuruluşu olan 29 Ekim Çarşamba günü de devam edecek. Sabah saat 10.00'da Zeytinköy Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu etkileyici bir performans sergileyecek. Aynı saatte Tören Alanı'nda resmi Cumhuriyet Bayramı kutlama programı gerçekleştirilecek ve saat 13.00’te Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle aziz hatıralar anılacak. Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet coşkusu Efes Selçuk kent merkezine taşınacak. Saat 18.00’de İstasyon Meydanı’nda çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli ve renkli aktiviteler düzenlenecek. Günün en anlamlı anlarından biri, saat 19.23'te Atatürk Anıtı önünden başlayacak Fener Alayı olacak. Cumhuriyetin ışığını simgeleyen bu alay, Efes Selçuk sokaklarını aydınlatarak birlik ve beraberlik mesajını güçlendirecek. Coşku dolu kutlamalar, saat 21.00’de İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek Efes Selçuk Belediye Orkestrası konseriyle zirveye ulaşarak sona erecek.