Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, sınav dönemlerinde kapılarını 7 gün 24 saat açık tutarak öğrencilerin yoğun çalışma temposuna destek sağladı. Geniş çalışma alanları, araştırma imkânları ve sunulan ikramlar sayesinde öğrenciler kendilerini evlerindeymiş gibi hissetti.

“Önceliğimiz öğrencilerimizin verimli çalışması”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sınav dönemlerinde kütüphanenin önemine değinerek şunları söyledi: “Eğitim hayatlarının kritik bir döneminde öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sınav sürecinde verimli bir çalışma ortamına sahip olmaları ve motivasyonlarının yüksek tutulması bizim için çok kıymetli. Bu doğrultuda kütüphanemiz 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor. Yaptığımız yatırımlarla burayı sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi hâline getirdik.”

Geniş koleksiyon ve modern altyapı

Kütüphanenin engelli dostu imkânlar sunduğunu, kablosuz internetin ücretsiz olduğunu ve koleksiyonun sürekli zenginleştirildiğini belirten Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin güçlü altyapısını şu sözlerle aktardı: “Merkez Kütüphanemizi Türkiye’nin en kapsamlı üniversite kütüphanelerinden biri hâline getirdik. İzmir Koleksiyonu, Atatürk Koleksiyonu, Nuri Bilgin Koleksiyonu, Refik Şevket İnce Koleksiyonu, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Koleksiyonu, Bergama Koleksiyonu ve el yazması nadir eserler koleksiyonuna ev sahipliği yapıyoruz.

251 bin 446 basılı kitap, 767 bin 919 elektronik kitap, 177 bin 820 elektronik dergi ve 148 veri tabanı ile öğrencilerimize güçlü bir akademik altyapı sunuyoruz. Grup çalışma salonları, bilgisayar salonları, 214 kişisel çalışma odası, 4 serbest okuma salonu ve 3 sesli kitap kayıt stüdyosu ile aynı anda 2 bin 106 kişiye hizmet veriyoruz.”