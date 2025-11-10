TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan maçlarda yalnızca 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla 14. sırada, yani düşme hattında yer alıyor.

Balıkesirspor mağlubiyeti moralleri bozdu

İzmir temsilcisi, son olarak sahasında Balıkesirspor’a yenilerek taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Üst üste kaybedilen puanlar, hem camiada hem yönetimde huzursuzluk yarattı.

“Evimizde mağlubiyet hepimizi derinden yaraladı”

Başkan Sinan Kanlı, yaptığı yazılı açıklamada üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı: “Evimizde mağlubiyet hepimizi derinden yaraladı.

Takımımız hafta içerisinde müsabakaya çok iyi hazırlandı. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek ve teknik ekibimiz her pozisyonu defalarca çalıştırdı.”

Kanlı: “Öz eleştiri yapmamız gerekiyor”

Başkan Kanlı, sahadaki oyunun beklentileri karşılamadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Takımımız pozisyon üretmekte zorlandı, savunma yer yer hatalar yaptı. Bu kadar yoğun çalışmanın karşılığı bu olmamalıydı.”

Oyunculara da çağrıda bulunan Kanlı, “Kendi içlerinde ciddi değerlendirme yapmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.

Taraftar desteği eksik kaldı

Sinan Kanlı açıklamasında taraftar konusuna da dikkat çekti. Tribünlerde yeterli desteğin olmayışının takımı olumsuz etkilediğini söyleyen Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde taraftarımızın yanımızda olmayışı, belki de dönebilecek bir maçta bizi eksik bıraktı ve rakibimize avantaj sağladı.”

“Tek yumruk olursak güçlüyüz”

Başkan Kanlı, açıklamasını birlik mesajıyla tamamladı: “Her alanda mücadele etmeye, olumsuz sonuçları düzeltmeye çalışmaya devam edeceğiz.

Ne kadar tek yumruk olursak, o kadar güçlüyüz. Bu mağlubiyetten takım ve taraftar bazında ders çıkarmamız şart.”