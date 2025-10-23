Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi, ilköğretim öğrencilerine yönelik yeni bir sosyal destek projesi başlattı. Diyetisyen ve gıda mühendisleri gözetiminde hazırlanan sağlıklı beslenme çantaları, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Sağlıklı beslenme çantaları hazırlandı

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede eğitim gören ilköğretim öğrencilerinin sağlıklı beslenmesine katkı sunmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından hazırlanan beslenme çantaları dağıtılıyor.

Hem çocuklara destek hem ailelere nefes

Belediye, bu uygulama ile çocukların gelişim dönemlerinde dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlarken, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin yükünü de hafifletmeyi hedefledi. Çantaların içeriği, çocukların yaş gruplarına ve günlük enerji ihtiyaçlarına göre özenle planlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen dağıtımlar, belirlenen ailelerin çocuklarına düzenli olarak ulaştırılıyor.

Denizli: “Her çocuğun sağlıklı beslenmeye hakkı var”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, projenin sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Her çocuğumuzun sağlıklı, dengeli beslenmeye hakkı var. Biz Çeşme Belediyesi olarak yalnızca bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini de önemsiyoruz. Bu destek, onların eğitim hayatlarına güç katacak küçük ama anlamlı bir adım.” dedi.

Sosyal destek çalışmaları sürecek

Çeşme Belediyesi, sosyal destek programları kapsamında çocukların, kadınların ve dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerini yıl boyunca sürdürmeyi planladı. Belediye, toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarla sosyal belediyecilik anlayışını kent genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.