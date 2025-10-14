Son Mühür- İZBETON merkezli kooperatif davasında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in tutukluğunun devamına, CHP İzmir il Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise ev hapsine karar verilmişti.

Mahkemenin ara kararına CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den tepki geldi.

''Tutukluluk bir ceza değil, yalnızca bir tedbirdir.

Ancak bugün Türkiye’de bu temel hukuk ilkesi, siyasi saiklerle ters yüz edilmiştir.'' hatırlatmasında bulunan Gül Çiftçi

''İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada; ev hapsi kararının, tutukluluk hallerinin devam etmesine yönelik karar hukuken izah edilemez.



Ne hukukla ne vicdanla bağdaşır...



Ceza Muhakemesi Kanunu’nun açık hükmü bellidir: Tutuklama, “son çare” olarak başvurulabilecek istisnai bir tedbirdir; kişi özgürlüğü kural, tutuklama istisnadır.

Siyasi kimlikleri, sabit ikametgahları ve kamuya açık geçmişleri ortadayken, seçilmişleri tutuklamak ne hukukla ne de vicdanla bağdaşır.

Adalet, kişi veya partiye göre eğilip bükülemez.

Biz, her koşulda hukukun üstünlüğünü ve adil yargılanma hakkını savunmaya devam edeceğiz.'' mesajı verdi.