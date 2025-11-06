Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi (EÜ), Avrupa Birliği Erasmus Plus programı kapsamında yürütülecek uluslararası projenin ortağı oldu. EÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özge Andiç Çakır’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Sürdürülebilir Pazar Platformları: Sorumlu Kalkınma İçin Dijital Girişimcilik (SAMPLE)” başlıklı proje, desteklenmeye hak kazandı.

SAMPLE projesi, Ege Üniversitesi’nin araştırma, eğitim ve toplumsal katkı alanlarındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirecek ve yükseköğretim öğrencilerine sürdürülebilir pazar platformları ile hibrit iş modelleri konusunda kapsamlı eğitim olanağı sunacak.

“Öğrencilerin inovasyon gücünü artıracağız”

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışma ekibini tebrik ederek şöyle konuştu: “Toplumsal faydayı önceleyen, kapsayıcı ve sürdürülebilir projeleri desteklemeye devam ediyoruz. SAMPLE projesi, öğrencilerimizin dijital girişimcilik ve inovasyon kapasitelerini güçlendirecek. Aynı zamanda sürdürülebilir ve sorumlu kalkınma vizyonuna katkı sağlayacak yeni nesil iş modellerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.” Rektör Budak, proje ekibine başarılar diledi.

24 aylık eğitim ve iş birliği süreci

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Özge Andiç Çakır, çalışmanın Polonya Lodz Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütüleceğini belirterek şunları aktardı: “SAMPLE, beş ülkeden altı yükseköğretim kurumunun ortaklığında 24 ay boyunca yürütülecek. Sürdürülebilir pazar platformları ve hibrit iş modelleri konularında yenilikçi eğitim fırsatları sunacağız. Çevrim içi eğitim modülleri hazırlanacak, Avrupa genelinden iyi uygulama örnekleri derlenecek, çok dilli açık eğitim kaynakları oluşturulacak ve uluslararası öğrenci girişimcilik ağı kurulacak.” Projenin hedef kitlesi lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve girişimcilik paydaşları olacak.

Proje ekibi açıklandı

Projede; Prof. Dr. Özge Andiç Çakır’ın yanı sıra EÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Fırat Sarsar araştırmacı olarak yer alıyor.