Kaza, Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Ferdi Yurtbulmuş’un kullandığı 35 CCT 002 plakalı minibüs ile Gürsel Dede yönetimindeki 35 UP 197 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü araçta sıkıştı.

İtfaiye sürücüyü araçtan çıkardı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü Yurtbulmuş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Her iki sürücü de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralı sürücüler, ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

Kazanın ardından Mithatpaşa Caddesi’nde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparak olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.