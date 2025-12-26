Cinayet, Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi 3582 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde 2 şüpheli, hırsızlık amacıyla 81 yaşındaki Erdinç Kavurt’un giriş kattaki dairesine girmişti. Şüphelilerin evden çeşitli gıda ürünleri aldığı öne sürülmüştü.
Yatak odasında çıkan arbede ölümle sonuçlandı
Şüpheliler, evin yatak odasında ev sahibi Erdinç Kavurt ile karşı karşıya gelmişti. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında Kavurt, göğsünden bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde yere yığılırken, saldırganların panik halinde evden çıktığı belirtilmişti.
Şüpheliler kendilerini bekleyen araçla kaçtı
Bıçaklı saldırının ardından 2 şüpheli, apartman önünde kendilerini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmuştu.
Sağlık ekipleri ölümünü belirledi
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdinç Kavurt’un hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yapmıştı.
Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdinç Kavurt’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
5 şüpheli gözaltında, soruşturma sürüyor
Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.M.S., H.E., R.T., H.A. ve H.A. isimli 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.