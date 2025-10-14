Son Mühür- İZBETON merkezli kooperatif davasında tutuklu olarak yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer savunmasında 105 gündür tutuklu olduğuna göndermede bulunarak,

“Göreve devam etseydim bugün anahtar teslimi yapıyor olacaktık” sözleriyle dikkat çekmişti.

Soyer'in ''Hayatım boyunca ismimin lekelenmesine izin vermedim. Bu dava ne kadar sürerse sürsün, tamamen aklanana kadar mücadele edeceğim. Adalet terazisinin dengesi bozulursa toplumda hiçbir erdem ayakta kalmaz. O teraziyi dengede tutmak için dosyaya bakmanız yeterlidir.” savunmasına tutukluluğun devamı yönünde karar verilmesi Soyer kanadında hayal kırıklığı yaşattı.

Bundan sonraki yol haritası şekilleniyor...



Tunç Soyer'in savunmasını üstlenen CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı emekli hakim Murat Aydın bundan sonraki yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu.



Tutukluluk kararına itiraz edeceğiz...



Birkaç gün mahkemenin verdiği kararla ilgili değerlendirme yapmamız gerekiyor diyen Murat Aydın,

''İlk aşamada tutukluluğun devamı kararına itiraz edeceğiz. Davada suç sayılacak bir eylem olmadığı açıkça ortaya çıktı. Bunu duruşma salonunda bulunan herkes de anladı. Buna rağmen verilen tutukluluk halinin devamı kararı açıkça hukuksuzdur. Üstelik tahliye edilenler ile tutuklu kalanlar arasında ayrı kararlara tabi olmalarını gerektiren hiçbir durum olmadığı halde bu karar verilebildi'' hatırlatmasında bulundu.

Murat Aydın, ''Kararın tek izahı ülkedeki yargı sisteminin durumu ve yargıç güvencesinin olmamasıdır. Hukuki süreçleri takip edip gerekenleri yapmaya, haksızlığa karşı çıkmaya devam edeceğiz.'' mesajı verdi.