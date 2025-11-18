Son Mühür/ Merve Turan - Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde her pazar üretici ile tüketiciyi bir araya getiren Üretici Pazarı, doğal ve sağlıklı ürünlerin bulunduğu tezgâhların yanı sıra söyleşiler ve öğretici atölyelerle de ilgi topladı. Beşinci haftasına ulaşan pazar, bu hafta geri dönüşümün önemini ön plana çıkaran etkinliklere ev sahipliği yaptı.

“Katkısız, ilaçsız, plastiksiz” söyleşisine yoğun ilgi!

Prof. Dr. Murat Yabanlı ve Ziraat Mühendisi Hanife Yabanlı, “Katkısız, İlaçsız, Plastiksiz” başlıklı söyleşi ile katılımcılarla buluştu.

Prof. Dr. Yabanlı, Toprak Okulu’nda gerçekleştirdiği sunumda plastik kirliliğinin tarımdaki etkilerini anlattı. Türkiye’nin yılda 5,5 milyon ton plastik atıkla dünyada 9. sırada bulunduğunu aktaran Yabanlı, plastik atıkların yok olmadığını, nano ve mikro parçalara dönerek doğada varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Her yıl 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını ve bunun canlı yaşamını ciddi biçimde etkilediğini belirten Yabanlı, tek kullanımlık ürünlerden uzak durulması, matara kullanımının yaygınlaşması, geri dönüşüm alışkanlıklarının geliştirilmesi ve bez torbaya geçişin önemine dikkat çekti. Hanife Yabanlı ise pestisit kalıntılarının insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Çocuklar atölyede yel değirmeni yaptı

Pazar ziyareti sırasında Toprak Kütüphanesi’nde Eğitmen Okay Çankaya’nın katılımıyla düzenlenen atölyede çocuklar geri dönüştürülebilir malzemelerden yel değirmenleri üretti. Hem eğlenceli hem de öğretici etkinlik ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Etkinlikler müzikle renklendi

Üretici Pazarı’nda alışveriş sürerken Hasan Turacı’nın Tohum Cafe’de gerçekleştirdiği müzik dinletisi pazar alanına renk kattı. Doğal ürünler, eğitim etkinlikleri ve kültürel buluşmalarla zenginleşen Üretici Pazarı, her pazar Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde ziyaretçilerini bekliyor.