Son Mühür/ Emine Kulak- Çiğli Belediyesi’nde sosyal denge tazminatları ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube tarafından başlatılan eylem, 22. gününde dün anlaşmayla sona erdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre belediye, Kasım ayı ödemelerini tam olarak gerçekleştirdi. Ayrıca Ekim ayında eksik yapılan ödemenin de Kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. Belediye yönetimi, bundan sonraki süreçte ödemelerin düzenli yapılması için adım atılacağını da sendikaya iletti.

Eylem sürecinde yapılan görüşmelerde, belediyeden iki önemli talep daha iletildi. TİS alacaklarının planlı şekilde ödenmesi, görev yeri değişikliği yapılan çalışanların eski görev yerlerine iade edilmesi.

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile yapılan toplantıda bu taleplerin değerlendirileceği ifade ettiği öğrenildi.

Tüm Bel-Sen, meclis salonunda yapılan genel üye toplantısının ardından elde edilen kazanımlar doğrultusunda eylemleri sonlandırdıklarını duyurdu.