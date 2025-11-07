Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi’nin “Afete Dirençli Kent Bornova” vizyonuyla düzenlediği Hackathon 2025, 30 Ekim İzmir Depremi’nin yıldönümünde Dramalılar Köşkü’nde gerçekleşti. Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerinden oluşan sekiz takım, afet yönetimi ve dirençlilik temalı projelerini 36 saat süren yoğun çalışma sonunda jüriye sundu.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmada HETZGEN birincilik, HGDROTECH ikincilik, İNNOV 8 üçüncülük elde etti. Bornova Belediyesi tarafından desteklenen yarışmada birinci ekibe 120 bin TL, ikinci ekibe 100 bin TL ve üçüncü ekibe 80 bin TL ödül verildi.

Eşki: “Afeti yaratan ihmaldir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kapanış konuşmasında doğal olayların ancak yanlış uygulamalar, ihmal ve rant hırsı ile afete dönüştüğünü vurgulayarak şunları söyledi: “Bir afet ülkesinde yaşıyoruz. Deprem, sel, yangın doğanın gerçeği. Ancak bunları afete dönüştüren, insanın yanlış uygulamalarıdır. İzmir’de, Maraş’ta, Kocaeli’nde yaşanan yıkımlar bunun sonucudur. Bu hataları tekrar etmemek için düşünmeli ve üretmeliyiz.” Eşki, hackathon fikrinin bu farkındalıkla ortaya çıktığını belirterek, “Doğa olaylarını afete dönüştürmeyen bir yaşam kültürü oluşturmak zorundayız. Bunu ancak gençlerle, bilim insanlarıyla ve toplumla birlikte başarabiliriz” dedi.

“Afetlere karşı en güçlü silah bilgi ve dayanışma”

Eşki, sözlerini gençlere duyduğu güveni vurgulayarak tamamladı: “Bugün burada bir yarışmadan çok daha fazlası için bir aradayız. Afetlere karşı en güçlü silahımız bilgi, teknoloji ve dayanışmadır.”

Öziçer: “Her büyük değişim küçük bir fikirle başlar”

Bornova Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Sinancan Öziçer, gençlerin projelerinin gelecekte hayat kurtarabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, “Sizler gelecekte bir ailenin güvenliğini sağlayacak fikirlerin tohumlarını atan kahramanlarsınız. Her büyük değişim küçük bir fikirle başlar” dedi. Öziçer, afetlerle mücadelede bireysel değil, kolektif bilincin önemine dikkat çekti.

Uzman jüri görev yaptı

Etkinliğin jürisinde deprem bilimci Yoshinori Moriwaki, İTÜ’den Prof. Dr. Himmet Karaman, İYTE’den Dr. Uğur Demir, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ayan ve Build Change Yönetici Yardımcısı Noll Tufani yer aldı.