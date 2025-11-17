Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiğimiz yıl 26 Kasım 2024’te Meryem Ana Otoparkı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahliye edildiğini hatırlattı. Başkan Sengel, bu yıl da benzer bir sürecin işletildiğini ve Efes Alt Kapı Otoparkı’nın ilgili bakanlık tarafından tahliye edildiğini belirtti.

Sengel, “Efes Selçuk için, esnafımız ve İzmir için büyük önem taşıyan bir alan artık tamamen elimizden alınmış durumda. Yerelde kalması gereken gelirler yerele kalmıyor; kendi evimizde misafir hâline getirildik” dedi.

“Yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen tahliye yapıldı”

Başkan Sengel, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında sürece ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. “Kasım 2024’te Meryem Ana Evi’nden, 17 Kasım 2025 itibarıyla da Efes Alt Kapı’dan belediyenin varlığı tamamen sonlandırıldı. Yürütmeyi durdurma talebi kabul edilmiş olmasına rağmen tahliye işlemi uygulandı” ifadelerini kullandı.

“Kiracı pozisyonundayken ihale açıldı”

Efes Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer aldığını hatırlatan Sengel, bu nedenle alanın yönetiminde Efes Selçuk Belediyesi’nin söz hakkı bulunduğunu vurguladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan 2022–2027 Efes Yönetim Planı’na dikkat çeken Sengel, şunları söyledi: “Yeni bir otopark oluşturulması hâlinde işletme ve düzenlemelerin Selçuk Belediyesi tarafından yapılacağı yönetim planında açıkça yer aldı. Ancak geldiğimiz noktada, Efes Alt Kapı Otoparkı’nı biz işletiyorken ve alanda kiracı konumundayken Kültür Bakanlığı ile DÖSİMM tarafından ihale süreci başlatıldı. Üstelik ihale şartnamesi hiçbir platformda yayımlanmadı.”

“Arkeolojik sit alanına beton dökülmekte”

Belediyenin kiracı olarak alandaki varlığının son bulmasıyla sorumlulukların da ortadan kalktığını belirten Sengel, otoparkın Bakanlık tarafından TURAŞ’a kiralandığını ifade etti. Başkan Sengel, “Şu anda Kültür Bakanlığı eliyle Efes Alt Kapı Otoparkı’nda yeni otopark ve alışveriş alanı düzenlemeleri yapılmakta. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na beton dökülerek çalışmalar devam etmekte” dedi. Nisan ayı itibarıyla yeni alana geçiş planlanmışken apar topar tahliye edilmelerine anlam veremediklerini dile getirdi.

“Bu alanlarda artık yetkimiz yok”

Başkan Sengel, tahliye sonrasında ören yerlerine ilişkin hiçbir protokolün kalmadığını belirtti: “2863 Sayılı Kanun’un 10, 12 ve 65. maddeleri uyarınca koruma, bakım, onarım ve temizlik dâhil tüm işlemler tamamen Bakanlığın sorumluluğundadır. Bu alanlarda yetkimiz artık bulunmamakta; tüm yetki bakanlığa geçmiştir.”

“Her engel bizi daha da güçlendiriyor”

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel şu ifadeleri kullandı: “Efes Selçuk halkının ve ülkemizde yaşayan her yurttaşın bu doyumsuzluğun farkında olduğunu biliyorum. Bu nedenle vazgeçmiyoruz. Daha iyi yarınlar için mücadele ediyoruz ve her engellemede daha da güçleniyoruz.”

Sengel ayrıca, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle, Türkiye Belediyeler Birliği’yle, CHP’li belediyelerle ve en önemlisi halkla birlikte yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Elimizden alınan her alan için daha da güçlenerek ilerliyoruz” dedi.