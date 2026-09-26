Son Mühür / AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça Belediyesi’ni ziyaret etti. Kısa süre önce AK Parti’ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’yı makamında ziyaret eden İnan, burada yaptığı konuşmada YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi. Ziyaretinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Fıçı’ya ve Foça’ya selamlarını ileten İnan, “Büyük ailemize, hizmet kervanımıza, AK Parti’mize bir kez daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz” mesajı verdi. Foça’da siyasi polemiklere değil eser siyasetine odaklanacaklarını da belirten İnan, Başkan Fıçı’ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan resmini hediye etti.

“Karanlık yapınızdan koptuğunda mı hedef tahtasına oturtuldu?”

Konuşmasında yerel seçim sürecinde Özel’in Foça Belediye Başkanı Fıçı hakkında sarf ettiği ‘Kefilim’ sözünü hatırlatan İnan, “Sayın Özgür Özel; daha dün Foça meydanında ‘Saniye Hanım’ın belediyeciliğine sonuna kadar kefilim’ diye bağıran bizzat sizdiniz. O gün çok doğru söylüyordunuz. Ama ne oldu? Saniye Başkan partinizin vizyonsuzluğundan, bitmek bilmeyen hizip kavgalarınızdan bıkıp o karanlık yapınızdan koptuğunda mı hedef tahtasına oturtuldu?” diye sordu.

Başkan Fıçı’nın Foça’ya hizmet etmeyi önceleyen bir seçim yaptığının da altını çizen İnan, “Bir kadın belediye başkanına, Foça’ya hizmet sevdalısı bir kadına karşı yürütülen bu çirkin, bu hadsiz ve haysiyet yoksunu saldırıları partimiz adına en sert biçimde kınıyorum” diye konuştu.

“Şovmenler! Bugün neredesiniz?”

Muhalefetteki diğer kadın ilçe belediye başkanlarını ve kadın milletvekillerini de saldırılar karşısında sessiz kalmakla eleştiren İnan, “Buradan o sahte demokratlara, o sözde kadın hakları savunucularına soruyorum: Sizin hiç mi zorunuza gitmedi? Ekranlara çıkıp ‘kadın dayanışması’ derken mangalda kül bırakmayan o şovmenler, bugün neredesiniz? Çünkü sizin kadın dayanışmanız, sadece sizin güdümünüzde kalındığı sürece geçerli!” diye konuştu.

“Neden onları meydanda linç etmeye kalkmadınız?”

Foça’daki protestolara ve belediye binasına siyah çelenk bırakılmasına da değinen İnan, başka muhalefet partilerine geçen isimlere aynı tepkinin gösterilmediğini hatırlatarak “Neden onların arkasından sesiniz çıkmıyor? Neden onların belediye binalarına siyah çelenkler bırakmadınız, neden onları meydanlarda linç etmeye kalkmadınız?” dedi.

Başkan Fıçı’nın AK Parti dışında başka bir muhalefet partisine katılması halinde benzer bir tepkiyle karşılaşmayacağını ileri süren İnan, “Lütfen biraz dürüst olun; Saniye Başkanımız Foça’ya hizmet getirmek için AK Parti’ye değil de başka bir muhalefet partisine geçseydi, bu şovların binde birini yapacak mıydınız? Asla yapmayacaktınız! Demek ki sizin derdiniz Foça’nın demokratik iradesi falan değil; sizin tek derdiniz, o sarsılan siyasi tekeliniz, elinizden kayıp giden konfor alanınızdır” ifadelerini kullandı.

“İzmir için yürekli olun”

İzmir’deki CHP’li ilçe belediye başkanlarının parti yönetimine ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdiklerini öne süren İnan, Özgür Özel’e hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İzmir’de, o güvendiğiniz metropol ağırlıklı ilçe belediye başkanlarınız, kapalı kapılar ardında, sizin bu hizipçi ve bencil yönetiminiz altında ‘artık asla sağlıklı siyaset yapma imkanlarının kalmadığını’ bas bas bağırıyorlar! O çaresizliğe itilen, partinizin o bencil yapısı içinde sıkışıp kalan tüm belediye başkanlarına buradan çok net, çok samimi bir çağrı yapıyorum: İzmir için yürekli olun! İzmir için cesur olun! Sizi o koltuklara İzmir halkı oturttu! Bu mücadele; İzmir’i ileri götürmek isteyenlerle, kendi koltuk sevdaları uğruna İzmir’i geri götürmek isteyenlerin kavgasıdır! Bizler İzmir çocuğuyuz! Biz, bu memleketin toprağına, denizine, havasına sevdalıyız. Biz sonuna kadar İzmir milliyetçisiyiz!” dedi.

Belediye başkanlarını siyasi hesapların değil, İzmir’in ve hizmetin yanında durmaya davet eden İnan, “Cumhur İttifakı’nın kapısı, İzmir’i seven herkese sonuna kadar açıktır!” mesajını verdi.

İlkay Çiçek göndermesi: Bizim siyasetimizde açık çek yok

Konuşmasında siyasi sorumluluk ve liyakat anlayışlarına da değinen İnan, AK Parti’nin şahıslara koşulsuz kefalet vermediğini belirtti. Özgür Özel’in Menderes Belediye Başkanı için “Gerekirse İçişleri Bakanlığı bile yapar.” dediğini aktararak bu değerlendirmeyi eleştiren İnan, “Bizler meydanlarda popülizm uğruna şahıslara ‘körü körüne kefaletler’ dağıtmayız. Bizim siyasetimizde kişilere verilen açık çekler yoktur. Bizim kefaletimiz ise şahısların ismine değil; partimizin ilkelerine, milletin menfaatine ve hizmet vizyonunadır! Bu çatı altına giren herkes, ilkelerimize, değerlerimize ve bu millete hizmet aşkına sadık kaldığı müddetçe bizim yol arkadaşımızdır, başımızın tacıdır” dedi.

“Teşkilatımızın tüm gücü onun yanında”

Saniye Başkan’ın Foça’nın sorunlarını çözme ve ilçeyi yatırımlarla buluşturma iradesini desteklediklerini belirten İnan, “O, Foça’ya hizmet ettiği, milletin rızasını gözettiği sürece partimizin, kurumlarımızın ve teşkilatlarımızın tüm gücü onun yanındadır. Bizim ahdimiz şahıslarla değil, doğrudan doğruya Foça halkıyladır! AK Parti, milletin sinesinden doğmuş bir yerel yönetimler partisidir. Biz, siyasetin temelini sokakta, mahallede, ilçede; yani doğrudan milletin dizinin dibinde atan, yerelden evrensele uzanan bir hizmet hareketiyiz. Belediyecilik bizim kurumsal genlerimizde vardır. Bizim pusulamız millettir. Millet bizim istikametimizi çizer. Bizim siyasetimizin merkezinde kavga değil, hizmet yatar” mesajı verdi.

Sel felaketini hatırlattı: Mangalda kül bırakmayanlar neredeydi!

Foça’da geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketine de değinerek afet sırasında Saniye Başkan ile birlikte esnafı ziyaret ettiğini, Cumhur İttifakı milletvekillerinin sahada bulunduğunu hatırlatan İnan, CHP’li vekillerin o süreçte ilçe olmadığını söyledi. İnan, “Hani o meydanlarda mangalda kül bırakmayanlar o gün neredeydi? Bir tane bile milletvekiliniz o çamurlu sokaklara adım atmadı! Ama o felaketin ortasında, sahada Cumhur İttifakı’nın vekilleri vardı. Ben buradaydım, Saniye Başkanımızla beraber esnafımızın yanındaydık. Çünkü biz Foça’ya, onlar gibi keyif çatmaya değil; Foçalılarla dertlenmeye geldik” dedi.

“Yolumuz açık, niyetimiz halis”

Son olarak, Foça’nın birikmiş sorunlarının çözümü için merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında güçlü bir iş birliğine ihtiyaç bulunduğunu belirten İnan, “Bu adım, Foça’nın 40 yıllık birikmiş sorunlarına, sırf ideolojik inatlaşmalar uğruna çekilen setlere neşter vurma iradesidir. Bizim devlet geleneğimizde hizmetin partisi, yatırımın siyaseti olmaz. Mesele; devletin Foça için zaten hazır bekleyen devasa imkânlarıyla, yerel yönetimin dinamizmini buluşturacak o köprünün Saniye Başkanımız tarafından kurulmuş olmasıdır. O, Foça ile hizmet arasındaki o kalın ideolojik duvarları yıkmıştır! Foça’yı artık ideolojik kavgaların değil, dev yatırımların, huzurun ve refahın konuşulduğu bir marka ilçe yapacağız. Bırakın onlar kaybettikleri siyasi rantın yasını tutsunlar, siyah çelenkleriyle siyasetçilik oynasınlar. Biz işimize bakacağız, Foça’ya eser kazandıracağız! Şunu herkes çok iyi bilsin ki; atılan bu tarihî adımla kazanan şahıslar, partiler değil; doğrudan doğruya Foça olmuştur! Yolumuz açık, niyetimiz halis, Foça’mızın ve İzmir’imizin geleceği aydınlık olsun!” diye konuştu.