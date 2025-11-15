Son Mühür / Osman Günden - Tarihin ve gençliğin başkenti olarak anılan Efes Selçuk’ta, medeniyetlerin mirası gençlerle birleşerek yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Efes Selçuk Belediyesi, gençlerin yaşamın her alanında söz sahibi olabilmesi ve kentin geleceğine yönelik fikirlerini hayata geçirebilmesi için Efes Selçuk Next – Gençlik Ağını kurdu. Ağ; kentte yaşayan veya eğitim gören 15–27 yaş aralığındaki gençleri kapsıyor. Amaç, gençlerin fikirleriyle kent yönetimine katkı sunmasını sağlamak ve sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda güçlenmelerine destek olmak.

Gençler kent yönetimine katılacak

Efes Selçuk Next Gençlik Ağı ile gençlere kent yönetimine doğrudan katkı sunabilecekleri bir katılım mekanizması oluşturuluyor. Bu kapsamda gençlere; proje üretme ve proje desteği alma, uluslararası değişim programlarına katılma, kent politikalarında söz sahibi olma gibi fırsatlar sağlanacak. Ayrıca Efes Selçuk’un Avrupa Gençlik Başkenti sürecinin başlatılması da proje kapsamında planlanıyor. Böylece gençler, kendi sorunlarına kendi çözüm üretebildikleri bir sürecin aktif parçası olacak.

“Gençlerin sesiyle bir gelecek istiyoruz”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençliğin enerjisinin kentin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: “Efes Selçuk’ta gençlerin sesi, fikri ve emeğiyle şekillenen bir gelecek istiyoruz. Gençlerin hem kendileri hem de yaşadıkları kent için söz hakkına sahip olmalarını önemsiyoruz.”

Başvurular başladı

Gençlik ağına katılmak isteyen gençler, belediyenin sosyal medya hesaplarında yer alan başvuru formunu doldurarak oryantasyon programlarına katılabilecek. Programı tamamlayan gençler, Efes Selçuk’un Genç Sesi olmaya hak kazanacak.