Son Mühür/ Beste Temel- Efes Selçuk Belediyesi ile S.S. Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, dikiş makinesi devi Singer'in desteğiyle gerçekleştirdiği "Bir Çanta Dikelim Pazara Gidelim" başlıklı ücretsiz dikiş atölyesini başarıyla tamamladı. Efes Tarlası Yaşam Köyü içerisindeki Toprak Okulu'nda düzenlenen bu faaliyete, el becerileri yüksek 20 kadın katılımcı iştirak etti. Proje, hem kadın emeğini desteklemeyi hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

El emeği bez çantalar Tohum Kafe'de satışa sunulacak

Daha önce dikiş makinesi kullanma deneyimine sahip olan kadınların yer aldığı atölye, eğitmen Oya Paytar rehberliğinde verimli geçti. Tüm katılımcılar, atölye boyunca ikişer adet bez çanta dikti. Kadınların kendi hayal güçlerini yansıtarak tasarladığı bu çantalardan biri, katılımcılarda kalırken; diğer çanta, Kooperatif envanterine dâhil edilerek Efes Tarlası Yaşam Köyü'ndeki Tohum Kafe'de satışa sunulacak. Atölyede kullanılan tüm malzemeler, Kooperatif ve Singer iş birliğiyle temin edildi. Katılımcılar, bu keyifli etkinlik sayesinde hem sosyal bir ortamda vakit geçirdi hem de dikiş becerilerini ve makine kullanım yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdi.

Kooperatiften kadın gücüne tam destek: "Efes tarlası kadınların alanı"

S.S. Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yeşim Kopan, etkinliğin önemine dair açıklamalarda bulundu. Kopan, kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını destekleyen her türlü çalışmayı son derece değerli gördüklerini belirtti. “Bugün burada yalnızca üretim değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma örneği sergilendi. Kadınlarımızın el emeğiyle hazırladığı çantaların Tohum Kafe'de satışa çıkması, onların emeğini görünür kılarken aynı zamanda kooperatifimizin gücüne güç katacak” dedi.

Kopan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Efes Tarlası Yaşam Köyü, kurulduğu ilk günden itibaren kadınların potansiyellerini ortaya çıkarabileceği bir platform yaratmayı hedefliyor. Bu dikiş atölyesi de tam olarak o hedefin bir parçası. Burada bir araya gelen kadınlarımız, yeni beceriler kazanmanın yanı sıra birbirlerinden ilham ve destek aldılar. Katılan tüm kadınlarımıza, değerli eğitmenimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.”