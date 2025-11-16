GDZ Elektrik, 16 Kasım 2025 Pazar günü İzmir genelinde bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Menemen’den Bergama’ya, Bornova’dan Seferihisar’a kadar birçok bölgede uzun süreli kesintiler uygulanacak. Yetkililer, kesintilerin yaşanacağı mahallelerde vatandaşların önlem almasını istedi.
Planlı kesinti uygulanacak ilçe ve mahallelerin ayrıntılı listesi şöyle:
Bergama – 4 saatlik kesintiler
10.00 – 14.00: Terzihaliller, Yukarıbey, Aşağıcuma, Göbeller, Hacıhamzalar
09.00 – 13.00: Atatürk Mahallesi
14.00 – 18.00: Ertuğrul, Zafer, Turabey, Selçuk, İnkılap, Gazipaşa, Barbaros, Atmaca
Bornova – 6 saat elektrik kesintisi
10.00 – 16.00: Egemenlik Mahallesi
Buca – 5 ile 8 saat arası kesintiler
09.00 – 17.00: Zafer, 29 Ekim, Karacaağaç, Yeşilköy, Yıldızlar, Oğlananası Cumhuriyet, Oğlananası Atatürk, Kısık
09.00 – 14.00: 29 Ekim, Kaynaklar Merkez, Yıldızlar, Kırklar, Karacaağaç, Belenbaşı
Çiğli – 6 saatlik kesinti
10.00 – 16.00: Atatürk OSB, Kaklıç
Foça – 8 saatlik kesinti
09.00 – 17.00: İsmetpaşa Mahallesi
Kınık – 3 saatlik çalışma
10.00 – 13.00: Kocaömer, Kınık OSB, Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çaltı, Çanköy, Değirmencieli, Elmadere, Kalemköy, Yaylaköy
Kiraz – 8 saat elektrik kesintisi
09.00 – 17.00: Cevizli, Doğancılar
Konak – 6 saatlik kesinti
09.00 – 15.00: Zeytinlik Mahallesi
Menemen – 6 saat elektrik kesintisi
09.00 – 15.00: Camiikebir, Musabey, Mermerli, Çavuş, Ahıhıdır, Yahşelli, Doğa
10.00 – 16.00: 29 Ekim Mahallesi
Ödemiş – 8 saatlik kesintiler
09.00 – 17.00: Çaylı, Bademli, Kaymakçı, Emirli, Kemenler, Mescitli, Pirinççi, Gereli, Kışla
Seferihisar – 8 saatlik kesinti
08.30 – 16.30: Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk, Kavakdere, Beyler
Torbalı – 7 ile 8 saat arası kesintiler
09.00 – 17.00: Kırbaş, Mustafa Kemal Atatürk, Naime, Pamukyazı, Şehitler, Sağlık, Tulum, 19 Mayıs, Subaşı, Belevi, Havuzbaşı, Göllüce, Eğerci, Atalan, Arslanlar
09.00 – 16.00: Çaybaşı, Yeniköy, Belevi, Şehitler, Mustafa Kemal Atatürk, Muratbey, Eğerci
Tire – Gece 1 saatlik kesinti
01.00 – 02.00:
Hürriyet, İbni Melek, Fatih, Kahrat, Toki, Yakacık, Yusuflu, Adnan Menderes, Atatürk, Kürdülü, Kireli, Karateke, Doyranlı, Derebaşı, Çiniyeri, Boynuyoğun, Peşrefli, Gökçen, İstiklal, Bahariye, Cumhuriyet, Dere, Duatepe, Dumlupınar, Ertuğrul, İhsaniye, İpekçiler, Karaca, Kurtuluş, Paşa, Turan, OSB, Yeni, Musalar, Ortaköy, Somak, Topalak, Toparlar, Turgutlu, Yemişler, Yenioba, Elifli, Fırınlı, Sadıkpaşa, Pınarlı, Tokatbaşı, Yeşilova, Zeytinova, Ketenci, Akçaşehir, Akyurt, Alaylı, Büyükkale, Kurşak, Akkoyunlu, Akmescit, Alacalı, Armutlu, Başköy, Cambazlı, Çayırlı, Çukurköy, Eskioba, Hisarlık, Kaplan, Karateke, Mahmutlar, 4 Eylül Mahallesi.
GDZ Elektrik, planlı kesinti programının hava koşulları ve saha çalışmalarına bağlı olarak değişebileceğini belirtti. İzmir genelinde kesintilerin gün boyu etkili olması bekleniyor.