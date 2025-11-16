GDZ Elektrik, 16 Kasım 2025 Pazar günü İzmir genelinde bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Menemen’den Bergama’ya, Bornova’dan Seferihisar’a kadar birçok bölgede uzun süreli kesintiler uygulanacak. Yetkililer, kesintilerin yaşanacağı mahallelerde vatandaşların önlem almasını istedi.

Planlı kesinti uygulanacak ilçe ve mahallelerin ayrıntılı listesi şöyle:

Bergama – 4 saatlik kesintiler

10.00 – 14.00: Terzihaliller, Yukarıbey, Aşağıcuma, Göbeller, Hacıhamzalar

09.00 – 13.00: Atatürk Mahallesi

14.00 – 18.00: Ertuğrul, Zafer, Turabey, Selçuk, İnkılap, Gazipaşa, Barbaros, Atmaca

Bornova – 6 saat elektrik kesintisi

10.00 – 16.00: Egemenlik Mahallesi

Buca – 5 ile 8 saat arası kesintiler

09.00 – 17.00: Zafer, 29 Ekim, Karacaağaç, Yeşilköy, Yıldızlar, Oğlananası Cumhuriyet, Oğlananası Atatürk, Kısık

09.00 – 14.00: 29 Ekim, Kaynaklar Merkez, Yıldızlar, Kırklar, Karacaağaç, Belenbaşı

Çiğli – 6 saatlik kesinti

10.00 – 16.00: Atatürk OSB, Kaklıç

Foça – 8 saatlik kesinti

09.00 – 17.00: İsmetpaşa Mahallesi

Kınık – 3 saatlik çalışma

10.00 – 13.00: Kocaömer, Kınık OSB, Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çaltı, Çanköy, Değirmencieli, Elmadere, Kalemköy, Yaylaköy

Kiraz – 8 saat elektrik kesintisi

09.00 – 17.00: Cevizli, Doğancılar

Konak – 6 saatlik kesinti

09.00 – 15.00: Zeytinlik Mahallesi

Menemen – 6 saat elektrik kesintisi

09.00 – 15.00: Camiikebir, Musabey, Mermerli, Çavuş, Ahıhıdır, Yahşelli, Doğa

10.00 – 16.00: 29 Ekim Mahallesi

Ödemiş – 8 saatlik kesintiler

09.00 – 17.00: Çaylı, Bademli, Kaymakçı, Emirli, Kemenler, Mescitli, Pirinççi, Gereli, Kışla

Seferihisar – 8 saatlik kesinti

08.30 – 16.30: Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk, Kavakdere, Beyler

Torbalı – 7 ile 8 saat arası kesintiler

09.00 – 17.00: Kırbaş, Mustafa Kemal Atatürk, Naime, Pamukyazı, Şehitler, Sağlık, Tulum, 19 Mayıs, Subaşı, Belevi, Havuzbaşı, Göllüce, Eğerci, Atalan, Arslanlar

09.00 – 16.00: Çaybaşı, Yeniköy, Belevi, Şehitler, Mustafa Kemal Atatürk, Muratbey, Eğerci

Tire – Gece 1 saatlik kesinti

01.00 – 02.00:

Hürriyet, İbni Melek, Fatih, Kahrat, Toki, Yakacık, Yusuflu, Adnan Menderes, Atatürk, Kürdülü, Kireli, Karateke, Doyranlı, Derebaşı, Çiniyeri, Boynuyoğun, Peşrefli, Gökçen, İstiklal, Bahariye, Cumhuriyet, Dere, Duatepe, Dumlupınar, Ertuğrul, İhsaniye, İpekçiler, Karaca, Kurtuluş, Paşa, Turan, OSB, Yeni, Musalar, Ortaköy, Somak, Topalak, Toparlar, Turgutlu, Yemişler, Yenioba, Elifli, Fırınlı, Sadıkpaşa, Pınarlı, Tokatbaşı, Yeşilova, Zeytinova, Ketenci, Akçaşehir, Akyurt, Alaylı, Büyükkale, Kurşak, Akkoyunlu, Akmescit, Alacalı, Armutlu, Başköy, Cambazlı, Çayırlı, Çukurköy, Eskioba, Hisarlık, Kaplan, Karateke, Mahmutlar, 4 Eylül Mahallesi.

GDZ Elektrik, planlı kesinti programının hava koşulları ve saha çalışmalarına bağlı olarak değişebileceğini belirtti. İzmir genelinde kesintilerin gün boyu etkili olması bekleniyor.