İzmir'in köklü futbol camiasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 3. Lig 4. Grup’taki İzmir temsilcileri Karşıyaka ve Altay’ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın zemini kapsamlı bir bakıma alınacak. Sezon öncesinde kaldırılıp yenilenen zeminde, Ekim ayı boyunca yaklaşık bir ay sürecek ara ekim ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Sahanın, Altay'ın bu pazar günü Eskişehirspor ile oynayacağı mücadelenin hemen ardından en az dört hafta süreyle kullanıma kapanması planlanıyor.

Bornova'daki yoğunluk Atatürk Stadı'na yönlendirdi

İç saha maçlarını dönüşümlü olarak Alsancak Stadı'nda yapan İzmir'in bu iki büyük kulübü, geçici süreyle maçlarını oynayacakları alternatif stat arayışına girdi. Karşıyaka bu sezon Alsancak'ta 2 lig ve 1 kupa mücadelesine çıkarken, Altay ise 1 lig maçını burada oynadı. Normal şartlarda bir diğer alternatif olabilecek Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nın da aynı gruptaki Bornova 1877 ve İzmir Çoruhlu FK takımları tarafından yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle, Karşıyaka ve Altay’ın bu stattan yararlanma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bu zorunluluk karşısında iki kulüp de rotasını, kentin hafızasındaki en eski ve aktif stadyumlarından biri olan Atatürk Stadı'na çevirmeyi planlıyor.

Emektar Atatürk Stadı yeniden devrede

Yaklaşık 55 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye’nin iki olimpik stadından biri olma özelliğini taşıyan Atatürk Stadı'nda, uzun bir süredir profesyonel lig düzeyinde düzenli maçlar yapılmıyordu. Stadyumun zemin kalitesinin şu anda iyi durumda olduğu rapor edilirken, buradaki son profesyonel maçlar zorunluluktan ötürü oynanmıştı. Altay, en son Alsancak Stadı zemini bakıma alındığında, 19 Ekim 2024 tarihinde burada Karaköprü Belediyespor'u ağırlamıştı. Atatürk Stadı’ndaki en son resmi karşılaşma ise geçen sezon 9 Kasım 2024'te Bornova 1877 ile Anadolu Üniversitesi arasında, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakımı sebebiyle gerçekleşmişti.

Karşıyaka ve Altay'ın, Menemen, Buca ve Tire gibi ilçelerdeki stat alternatiflerini değerlendirmeye almadığı öğrenildi. Kapalı kaldığı 8 sezon boyunca iç saha karşılaşmalarını Atatürk Stadı’nda yapan Karşıyaka, en son emektar statta 28 Kasım 2021'de Edirnespor'u konuk etmişti. Karşıyaka, bu zorunlu deplasman döneminde, Eskişehir Anadolu ve Nazillispor ile oynayacağı iki iç saha maçına Atatürk Stadı'nda çıkacak. Alsancak Stadı zemin çalışmalarının ise Ekim ayının son haftasında oynanması beklenen Altay-Karşıyaka derbisine yetişmesi hedefleniyor.

Karşıyaka'da Mücahit Aslan sahalara dönüyor

Öte yandan, Karşıyaka cephesinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Sezon öncesi Muğlaspor ile yapılan açılış maçında sakatlanan ve kemik iliği ödemi sebebiyle ligin ilk üç haftasında takımını yalnız bırakan tecrübeli orta saha oyuncusu Mücahit Aslan iyileşti. Başarılı futbolcu, takımla birlikte antrenmanlara başlamış durumda. Mücahit Aslan'ın, bu hafta sonu oynanacak olan Alanya 1221 deplasman maçında kadroya dahil edilerek sahalara dönmesi bekleniyor.