Aydın’ın Köşk ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay mahallede büyük üzüntü yarattı. Yalnız yaşayan bir kişi, evinin balkonunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Komşuları hareketsiz halde buldu
Olay, Köşk ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Ece Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Enver Şimşek’i balkonda uzun süre hareketsiz yatar halde gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İtfaiye balkondan eve girdi
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç yardımıyla daireye balkondan giriş yaptı.
Hayatını kaybettiği belirlendi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Enver Şimşek’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Olayın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.