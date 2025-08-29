Aydın Efeler’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği doğa koruma faaliyetinde kaçak avcıların yakaladığı 25 bıldırcın ve 21 kekliği ele geçirdi.

Kuşların Tedavi ve Doğaya Salınması

Veteriner kontrolünden geçirilen bıldırcın ve keklikler, 28 Ağustos 2025’te Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Amaç ve Süreklilik

Yetkililer, bu tür faaliyetlerle yaban hayvanlarının güvenliği, biyolojik çeşitliliğin devamlılığı ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlandığını belirterek, çevre bilincinin artırılması amacıyla benzer çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade etti.