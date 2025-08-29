Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Aydın’da 2025 yılı Temmuz ayında ihracat 99 milyon 139 bin dolar, ithalat ise 45 milyon 647 bin dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta yüzde 15 artış

TÜİK verilerine göre Aydın’ın ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 15 oranında arttı. Böylece Temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde ithalat da yüzde 65 artış göstererek 45 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk 7 ayında dış ticaret rakamları

Ocak–Temmuz 2025 döneminde Aydın’dan yapılan toplam ihracat 680 milyon 688 bin dolar, ithalat ise 238 milyon 125 bin dolar oldu.

En çok ithalat Temmuz’da gerçekleşti

Aydın’da yılın ilk 7 ayında en yüksek ithalat 45 milyon 647 bin dolar ile Temmuz ayında, en düşük ithalat ise 26 milyon 144 bin dolar ile Ocak ayında kaydedildi.

En düşük ihracat Haziran’da

En yüksek ihracatın yapıldığı ay Mayıs 2025 oldu. Bu dönemde Aydın’dan 106 milyon 336 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. En düşük ihracat ise 85 milyon 747 bin dolar ile Haziran ayında kaydedildi.