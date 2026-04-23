Ece Erken neden yok, programdan ayrıldı mı soruları kısa sürede Google aramalarına yansırken sunucunun kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgi durumu netleştirdi. Erken'in yoklunun arkasındaki sebep, beklenenden farklı ve özel bir gerekçeydi.

Gel Konuşalım Ece Erken neden yok?

Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bugünkü bölümde yer alamayacağını duyurdu. Ünlü sunucunun paylaşımlarından anlaşıldığına göre, oğlunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı okul gösterisine katıldı. Anne olarak oğlunun özel gününü kaçırmak istemeyen Erken, bu nedenle yayından bir günlüğüne uzak kaldı. Sunucu aynı paylaşımda 24 Nisan Cuma günü yeniden ekran başında olacağını belirtti.

Bu açıklama sonrası "Ece Erken programdan ayrıldı mı" söylentilerine de nokta konulmuş oldu. Erken'in yokluğu tamamen kişisel bir sebebe dayanıyor ve kadroda herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Gel Konuşalım sunucuları kimler?

TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programı Gel Konuşalım, Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı ortaklığıyla hazırlanıyor. İki sunucunun ekran uyumu programın karakteristik özelliği haline gelmiş durumda. Bugün Erken'in yerine masada Mehmet Üstündağ oturdu ve yayına Namlı ile birlikte devam edildi.

Ece Erken kimdir, kaç yaşında?

Ece Erken, 1 Mayıs 1978 doğumlu tanınmış bir Türk sunucu. Televizyon ve radyo kariyerine henüz 12 yaşında atılarak oldukça erken bir dönemde ekran dünyasına adım attı. Yıllar içinde farklı kanallarda pek çok programda yer aldı; Show TV'deki Klip serisi ve ATV'de hazırladığı Mavi Şeker ile Enbeyaz Geceler en çok hatırlanan yapımları arasında. Sunuculuk dışında Nilgün ve Lise Defteri gibi dizilerde oyunculuk da yaptı.

Ece Erken, ilk evliliğinden Eymen isimli bir oğul sahibi. 2021 yılında eski Beşiktaş JK yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dünyaevine girdi. Ancak eşi Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında hayatını kaybetti.