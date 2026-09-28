Son Mühür / Yağmur Daştan - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) eylül ayı meclis toplantısı vedalara sahne oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) yaşanan seçim süreciyle birlikte bir sonraki dönem aday olmayacağını açıklayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar başta olmak üzere Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu veda etti.

“Hayatımda imkansız zaman alır, pes etmem”

EBSO’nun 17 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Ender Yorgancılar, “Ne mutlu ki Allah izin verdi bu ayrılma kararını sağlık sorunuyla değil kendi isteğimle aldım. ‘Dünyada her evde bir Türk malı’ dedik. Geçen gün yurtdışında arkadaşlarıma ‘500 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye düşünün’ dedim. Bu ülke bugün 280 milyar dolarlara geldiyse biraz daha desteklendiğinin düşünün. Ben hiçbir zaman hayal satmadım. Hayatımda imkansız zaman alır, hiçbir zaman kolay kolay pes etmem. Çalıştığınız ve dürüst olduğunuz müddetçe başarı kaçınılmaz oluyor” dedi.

“En büyük vakti onlardan aldım” dedi, ailesine teşekkür etti

“Bugün aslında çok buruk bir meclis ama mutluyum yeni gelecek arkadaşlar bu görevi en iyi şekilde yapabileceğine inandığım arkadaşlarım” sözleriyle devam eden Yorgancılar, “Sözlerimizi dikkate alırsanız faydasını görürsünüz, almazsanız ‘Keşke dinleseydim’ dersiniz. Dört dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptım, tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. 17 yılda bir tane yönetim kurulu arkadaşım istifa edip gitmedi. Kimle başladıysak yönetimi onunla bitirdik. Demek ki bu uyumla, ortak akılla oluyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma, hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca dört günde bir yurtdışındaydım. İki defa Amerika’ya gittim, birer günlük. Bindiğim uçağın hostesleri dinlendi, ben dinlenmedim. En büyük vakti onlardan alım…” diyerek son meclis toplantısında kendisini yalnız bırakmayan eşi, çocukları ve torununa da ayrı ayrı teşekkür etti.

“Keşke dışarıdan bir şey olmadan…”

EBSO seçiminin 6 Ekim’de olacağını hatırlatan Yorgancılar, “Keşke dışarıdan bir şey olmadan dışarıdan bu iş fair halde olsaydı ama olmadı. Kazananın EBSO olacağını düşünüyorum. Mustafa’ya da Hakan’a da başarılar diliyorum. Hangisi kazanırsa kazansın odayı bir adım öteye götürmelerini temenni ediyorum. Meclis başkanlığı için dört arkadaşımız var. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var. Ne kadar birleşerek hareket edersek kazanan EBSO olur” dedi.

“Vicdanım rahat, başım dik, alnım ak”

EBSO Meclis Başkanlığı görevi üstlendiği son meclis toplantısında duygusal bir konuşma yapan İbrahim Gökçüoğlu da “EBSO’da bu salonun benim için ne ifade ettiğini söyleyeyim: Burası demokratik fikirlerin ilan edildiği hür bir kürsüdür. Görüş ayrılığı bu salonun kusuru değil, kazanımıdır. Kürsüden inince aynı masaya oturabilmeye önem gösteriyorum. Yaşamımdaki iş ayrıdır, dostluk ayrıdır ilkesini dört yılda bozmadım. Meclisin hafızasına kazınacak tarihi kararlar aldık. Meclis başkanlık makamına teveccüh göstererek bana yaşamım boyunca onurla taşıyacağım görevi veren arkadaşlarıma minnettarım. Bana göre görevden ayrılmanın en doğru zamanı görevden ayrılmanın en zor olduğu zamandır. Ben de öyle bir dönemi yaşıyorum. EBSO’da geçen 21 yıllık sürecin ardından eksiksiz yaptığımız proje çalışmalarında ifadelerim, kararlarım, imzalarım ve uygulamalarım için vicdanım rahat, alnım ak, başım dik. Aktif EBSO yaşamına veda ederken kırdığım arkadaşlarım varsa özür diliyor, hakkım varsa helal ediyorum. Yeni dönemde görev üstlenecek tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.