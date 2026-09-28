Son Mühür- İstanbul Fuar Merkezi’nde bu yıl tüm gözler gayrimenkul standına çevrildi. Sebebi ne devasa bir maket ne de göz alıcı mimari görseller. Novo Şirketler Grubu, satış ekibine alışılmışın çok dışında bir isim kattı: İnsansı robot satış uzmanı Astra.

MÜSİAD Expo kapsamında görücüye çıkan Astra, Türk inşaat ve gayrimenkul sektöründe bir ilk olma taşıyor. Türkiye’nin yerli robotik markası Akınsoft imzalı "Ada 7" modeli üzerine kurgulanan robot, fuar boyunca adeta bir yıldız gibi parladı. Sadece durup ziyaretçileri selamlamadı; projeleri detaylarıyla anlattı, gelen soruları anında yanıtladı, interaktif sunumlar yaptı. Stanttakilerin şaşkın bakışları kısa sürede yoğun bir ilgiye dönüştü.

Şantiyeye akıllı dokunuş

Gayrimenkul yatırımlarında dijitalleşme uzun süredir konuşuluyordu fakat yapay zekanın sahaya bu denli inmesi oyunu tamamen değiştiriyor. Müşteriyle birebir temas kuran, yorulmayan ve verileri anlık işleyen bir satış uzmanından bahsediyoruz.

Yeni nesil satış stratejisini değerlendiren Novo Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer, yerli mühendisliğe dikkat çekti. Dikbaşer, "Astra, yerli teknoloji ile gayrimenkul sektörünün buluştuğunda ortaya çıkabilecek yenilikçi çözümlerin somut bir örneği. Bu yatırımla hem satış süreçlerimizin gücünü artırmayı hem de yatırımcılarımıza yeni nesil bir deneyim sunmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Ege’den Adriyatik’e teknolojik hamle

İzmir merkezli projelerinin yanı sıra Kocaeli, Yalova ve Çanakkale’de aktif rol oynayan grup, sınırları da aşıyor. Karadağ’da yükselen Novo Park Montenegro yatırımıyla uluslararası pazarda adından söz ettiren Novo, teknolojik dönüşümü tüm lokasyonlarına entegre etmeyi planlıyor.

Astra’nın fuarda yakaladığı bu rüzgar, geleneksel gayrimenkul pazarlama yöntemlerinin kabuk değiştirdiğini net bir şekilde kanıtlıyor. Geleceğin konutlarını artık geleceğin teknolojisi satıyor.

