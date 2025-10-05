Son Mühür- Ünlü şarkıcı ve avukat Ebru Polat, adliyede giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Polat’ın avukatlık cübbesinin altına eşofmana benzeyen bir takım ve topuklu ayakkabılarla adliye koridorlarında yürüdüğü görüntüler, kısa sürede tartışma konusu oldu. Tartışmaların büyümesi üzerine Polat, eleştirilere sert bir yanıt verdi.

“Sanki bikinili geldim”

Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Polat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Lafım bazı meslektaşlarıma… Arkadaşlar siz ne kadar şekilcisiniz ya! Yok benim kumaş pantolonum, yok benim eşofmanım.

Başkaları konuşsun, sen avukatsın ya. Senin ne demen lazım biliyor musun? Dün Ahmet Minguzzi'nin davası vardı.

Karşı tarafın avukatı, Ahmet'i öldüren katilin avukatı engelli raporu aldı. Benim ne giydiğimin derdine düşeceğinize, 10 yaşında çocuğu öldüren kişinin avukatı nasıl engelli raporu aldı, bunu tartışın.

Sana ne benim kılığımdan kıyafetimden, senin ne haddine eşofman mı pantolon mu derdine düşmek… Sanki bikini ile geldim a… Ben sizin adaletinizi öpeyim. Eğitimli cahil…”