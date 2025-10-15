Gazeteci ve yazar Ebru Küçükaydın adını son günlerde gündeme taşıyan dava süreciyle dikkat çekiyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yazdığı bir köşe yazısıyla tanındı. Söz konusu yazısında gündeme getirdiği iddialar sonrası Küçükaydın ve sitesinin Yazı İşleri Müdürü Zehra Cücü hapis cezası aldı. Manisa 7. Asliye Mahkemesi’nde görülen dava, kamuoyunun ilgisini çekerken, Ebru Küçükaydın hakkında merak edilen sorular da çoğaldı.

Kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla başlayan mahkeme süreci sonucunda, Küçükaydın’a 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası verildi. Aynı zamanda Zehra Cücü de aynı sürede hapis cezasına çarptırıldı. Olay, siyasi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırırken özellikle basın mensupları ve hukuk çevreleri tartışmaları sürdürdü.

Ebru Küçükaydın kimdir?

Ebru Küçükaydın, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Newport Üniversitesi’nden Davranış Bilimleri-Psikoloji mezunu olan Küçükaydın; Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde gazetecilik yaptı. Yıllar içinde yazdığı haber ve makalelerle kamuoyunun dikkatini çekti. Yüzde 54 oranında ortopedik ve işitme engeline sahip olmasına rağmen, meslek hayatını azimle sürdürdü. Kendi ifadesine göre bu engel onun hayata ve mesleğe bakış açısını daha da güçlendirdi. Bir çocuk annesi olan Küçükaydın, 27. dönem CHP Kocaeli milletvekili adayı oldu.

Hapis cezasının gerekçesi neydi?

Ebru Küçükaydın, CHP Genel Başkanı ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı hakkındaki açıklamaları nedeniyle dava edildi. Manisa 7. Asliye Mahkemesi kararında, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun işlendiği sabit görüldü. Mahkeme hem Küçükaydın’a hem de sitesinin Yazı İşleri Müdürü Zehra Cücü’ye aynı suçlamadan toplam 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası verdi. Küçükaydın ayrıca, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı tarafından disipline sevk edildi.

Gazetecilik kariyerinde öne çıkanlar

Küçükaydın gazetecilik kariyerine farklı şehirlerde başladı. Özellikle toplumsal olaylar, siyaset ve gündeme dair yazılarıyla biliniyor. Türkiye’de %54 oranında engelli bireylerin toplam nüfus içindeki sayısı yaklaşık 5 milyona yaklaşıyor. Küçükaydın’ın bu istatistiğe dahil olması, dezavantajlı gruplar içinde başarılı bir meslek örneği olarak dikkat çekiyor.

Ebru Küçükaydın, gazeteciliğin yanı sıra yazarlık da yaptı. Psikoloji alanındaki eğitimini mesleğine yansıttı. 27. dönem CHP Kocaeli milletvekili adaylığıyla siyasi arenada da yer aldı. Bir çocuk annesi olan Küçükaydın, toplumsal konularda aktif şekilde yazmaya devam ediyor.