SGK'nın yazılı açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir adım olan e-Devlet, SGK hizmetlerinde vatandaşlara önemli kolaylıklar sunmaya devam ediyor.

Dijital kolaylık sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dijitalleşme vizyonu kapsamında hayata geçirilen yeniliklerle, vatandaşlar ve işverenler birçok işlemi artık saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Vatandaşlar, E-Devlet resmi adresi üzerinden şifre, e-imza veya mobil imza ile sisteme giriş yaparak kendi SGK bilgilerine güvenle erişebiliyor. Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden 180 farklı SGK hizmeti sunulurken, bunların 167’si artık mobil cihazlardan da erişilebilir durumda.

En fazla başvurulan bölüm belli oldu

Kullanıcıların en çok başvurduğu bölümler arasında SGK tescil ve hizmet dökümü, emeklilik tarihi sorgulama, 4A emekli aylık bilgisi, 4A/4B iş göremezlik ödemesi ve son 6 aya ait hizmet dökümü bulunuyor. Milyonlarca kişi, bu dijital hizmetler sayesinde işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyor. Son yıllarda e-Devlet üzerinden sunulan yenilikçi uygulamalarla; yurt dışına aylık transferi yapılabiliyor, kamu görevlilerinin borçlanma ve isteğe bağlı sigortalılık başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor, yurt dışı hizmet ve ikamet belgeleri düzenlenebiliyor, ölen sigortalıların mirasçılarının talepleri çevrim içi alınabiliyor, SGK e-Tebligat sistemiyle tebligatlar elektronik olarak iletilebiliyor, işveren şifre alımı ve e-Bildirge kullanıcı değişiklikleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor, 4B prim ödemeleri, borç sorgulamaları ve tarımsal kesinti tutarları görüntülenebiliyor, ayrıca 5510 sayılı Kanun kapsamında “borcu yoktur” belgeleri çevrim içi alınabiliyor. Kamu için oldukça verimli E-Devlet platformu üzerinden sunulan bu hizmetler, milyonlarca vatandaşın kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Böylece hem vatandaşların yaşam kalitesi artıyor hem de kamu kurumlarının iş yükü önemli ölçüde azalıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dijitalleşme vizyonu çerçevesinde, önümüzdeki dönemde SGK hizmetlerinde e-Devlet entegrasyonunu daha da güçlendirmeyi ve vatandaş odaklı yeni kolaylıkları hayata geçirmeyi planlıyor.