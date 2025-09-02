Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yanıltan ve sağlıklarını tehlikeye atan firmalara yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. 2 Eylül 2025 tarihli son kamuoyu duyurusunda, "alkolsüz içecekler" kategorisindeki bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildiği açıklandı. Bakanlık, bu tür hileli ürünleri piyasaya süren firmalar hakkında yasal işlem başlattı.

Denetimler sonrası tespit edilen firmalar ve ürünleri

Bakanlığın yaptığı incelemeler sonucunda, gıda olarak satılan ürünlerin içinde ilaç etken maddesi bulunduğu belirlenen 4 ürün ve bu ürünleri üreten firmalar şunlar:

Pelmur Gıda Kozmetik İnşaat Turizm Tekstil Temizlik Bilgisayar İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd.Şti. Firmasına Ait "Fx lady man slim plus powder tea cold drink"

Okkas Gıda Kozmetik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait üç farklı ürün:

"Vigro ginseng drink-ginsengli tutti frutti aromalı gazlı içecek"

"The brouzzer energy drink karışık meyve aromalı gazlı içecek"

"Vigro for men ginseng drink"

Sağlık riski ve yasal süreç

Tespit edilen ürünlerin, özellikle performans artırıcı veya zayıflatıcı gibi iddialarla piyasaya sürülen içecekler olduğu dikkat çekiyor. Gıdalarda bulunmaması gereken ilaç etken maddelerinin varlığı, tüketicilerin bilmeden ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskini beraberinde getiriyor. Bakanlık, bu durumun halk sağlığına yönelik bir tehdit oluşturduğunu belirterek, ilgili firmalar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve idari para cezaları uyguladı.

Bakanlıktan tüketicilere önemli uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları özellikle internet ve sosyal medya üzerinden satılan, içeriği belirsiz ve güvenilir olmayan takviye edici gıda ürünlerinden uzak durmaya çağırdı. Resmi denetim listelerinin düzenli olarak yayınlanmaya devam edeceği ve bu tür hileli ürünlerle mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatle okuması ve şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı'na bildirimde bulunmaları büyük önem taşıyor.