Beklenen haber sınavın bitmesinden yalnızca 45 dakika sonra geldi. ÖSYM, 2026 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarını saat 13.40 itibarıyla adayların erişimine açtı. Adaylar artık doğru ve yanlış cevaplarını kontrol ederek tahmini netlerini hesaplayabiliyor.

2026 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

ÖSYM MSÜ sorularına ulaşmak isteyen adaylar şu adımları izlemeli:

ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın

adresine giriş yapın T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sisteme bağlanın

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı bölümünü seçin

Soruların tamamı 10 gün süreyle görüntülenebilecek. Erişim süresi 11 Mart 2026 saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM ayrıca soruların yüzde 10'luk bölümünü kamuya açık şekilde paylaştı.

MSÜ sınavında kaç soru soruldu?

2026 MSÜ sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltildi. Soru dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Türkçe: 40 soru

40 soru Temel Matematik: 40 soru

40 soru Fizik: 7 soru

7 soru Kimya: 7 soru

7 soru Biyoloji: 6 soru

6 soru Tarih: 5 soru

5 soru Coğrafya: 5 soru

5 soru Felsefe: 5 soru

5 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe): 5 soru

Adaylara tüm bu soruları yanıtlamaları için 165 dakika süre tanındı. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürme kuralı uygulandı.

MSÜ puan hesaplama nasıl yapılıyor?

MSÜ puan hesaplama süreci birkaç aşamadan oluşuyor. Öncelikle her adayın doğru cevap sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan belirleniyor. Ardından tüm adayların ham puanları üzerinden ortalama ve standart sapma hesaplanıyor. Bu verilerle ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar oluşturuluyor.

Standart puanlar belirli ağırlıklarla çarpılarak MSÜ-Sayısal (SA), MSÜ-Eşit Ağırlık (EA), MSÜ-Sözel (SÖ) ve MSÜ-Genel (GN) olmak üzere dört farklı puan türü elde ediliyor. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az birinde 0,5 ve üzeri ham puan alması şart.

MSÜ baraj puanı var mı?

MSÜ baraj puanı konusu adayların en çok merak ettiği başlıklardan biri. YKS'deki gibi sabit bir baraj puanı uygulaması MSÜ'de bulunmuyor. Ancak Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşebilmek için adayların 2026 YKS'ye de girmesi zorunlu. Harp Okulları için hem TYT hem AYT oturumlarına katılmak gerekirken, Astsubay MYO'lar için yalnızca TYT yeterli.

Okul bazlı çağrı taban puanları ise sınavın zorluk derecesine, aday sayısına ve kontenjanlara göre her yıl yeniden belirleniyor.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2026 MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, tercih tarihlerini ve okul bazlı taban puanları kamuoyuyla paylaşacak. Harp Okulları'na başvuracak adaylar için ikinci aşamada fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık muayenesi süreci başlayacak.