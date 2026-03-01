DSİ işçi alımı sürecinde 1.305 kişi doğrudan kura yöntemiyle, 84 kişi ise sınav aşamasından geçerek belirlenecek. Adaylar arasında büyük bir merakla takip edilen kura çekimine dair tüm detaylar şöyle sıralanıyor.

DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

DSİ kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat bilgileri, alımı yapacak olan her bir Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ayrı ayrı duyuruluyor. Adaylara posta veya tebligat yoluyla ayrıca bildirim gönderilmeyecek. Bu nedenle adayların ilgili bölge müdürlüklerinin web sitelerini düzenli olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.

DSİ kura çekiminde kaç kişi belirlenecek?

Sınavsız alım kapsamında 1.305 sürekli işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenecek. Bunun yanı sıra asıl sayının 4 katı kadar da yedek aday kura ile seçilecek. Sınav yöntemiyle alınacak 84 operatör kadrosu için ise kuradan geçen adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

DSİ işçi alımı branş dağılımı nasıl?

DSİ işçi alımı kapsamında noter kurasıyla belirlenecek 1.305 kadronun branş dağılımı oldukça geniş bir yelpazeye sahip. En fazla kontenjan 210 kişiyle usta yardımcısı pozisyonuna ayrıldı. Ardından 154'er kişilik aşçı yardımcısı ve şoför kadroları geliyor. 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen ve 58 topoğraf kadrosu da açılan pozisyonlar arasında yer alıyor.

Bunların yanı sıra 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü, 1 döşemeci yardımcısı, 1 fotoğrafçı ve 1 kompresör operatörü kadrosu da kura ile doldurulacak.

DSİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek?

DSİ işçi alımı kura sonuçları, alımı gerçekleştiren ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sayfaları üzerinden ilan edilecek. Adaylardan istenecek belgeler ve sürecin geri kalanına ilişkin tüm bilgilendirmeler yine bu platformlar aracılığıyla yapılacak. İlan şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları, sürecin herhangi bir aşamasında iptal edilebilecek.