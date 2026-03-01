Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda, Türkiye genelinde hava durumu tablosu netleşti. Yurdun büyük bir bölümünde kapalı ve yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ciddi doğa olaylarına karşı uyarılar yapıldı.

Kar ve sağanak yağış hangi illeri etkileyecek?

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde gökyüzünün çok bulutlu bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Yağışların karakteri bölgeden bölgeye farklılık gösterirken; Orta ve Doğu Karadeniz’in sahil şeridinde yağmur geçişlerinin görülmesi öngörülüyor. Buna karşın Doğu Karadeniz’in iç kısımları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu illerinde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Ayrıca Sivas, Erzincan, Tokat, Amasya, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinde yaşayan vatandaşların da kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı. Batı bölgelerinde ise gökyüzünün daha açık ve güneşli olması bekleniyor.

Çığ tehlikesi ve buzlanma uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki eğimli yamaçlarda, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski en üst seviyeye çıkmış durumda. Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak kar erimesi ihtimali de gündemdeyken, yetkililer can ve mal kaybı yaşanmaması için bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı. Öte yandan Marmara Bölgesi başta olmak üzere iç ve doğu kesimlerde gece ve sabahın ilk ışıklarında yoğun sis, pus ve kuvvetli don olaylarının yaşanabileceği belirtildi.

Sıcaklık değerleri ve rüzgarın durumu

Hava sıcaklıklarının batı illerinde 1 ila 3 derece arasında hafif bir artış göstermesi beklenirken, ülkenin geri kalanında termometrelerin mevcut seviyelerini koruyacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer ise orta şiddette esmesi öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli davranması büyük önem taşıyor.