Başvuruların e-Devlet üzerinden alındığı sistemde, çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla kapsamının genişlemesi beklenen projede, yaş sınırı ve gelir durumu gibi faktörler belirleyici rol oynuyor. Gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve sağlıklı bir aile yapısının kurulması hedeflenen projede, kredi onayı alan çiftlere evlilik öncesi eğitim programları da zorunlu tutuluyor. İşte evlilik kredisi başvuru sürecine dair merak edilen tüm detaylar.

Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projede, krediden yararlanmak isteyen çiftlerin sağlaması gereken temel şartlar bulunuyor. Başvurunun onaylanması için her iki tarafın da aşağıdaki kriterlere uyması büyük önem taşıyor:

Yaş Sınırı: Eşlerden her ikisinin de başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını aşmamış olması (30 yaşından gün almamış olması) gerekiyor.

Gelir Durumu: Çiftlerin toplam brüt gelirinin, belirlenen sınırın (genellikle asgari ücretin 2.3 katı) altında kalması şartı aranıyor.

Nikah Tarihi: Resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

Eğitim Şartı: Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek zorunlu tutuluyor.

Sicil Durumu: Başvuru yapan kişilerin affa uğramış olsa bile belirli suçlardan (yüz kızartıcı suçlar, uyuşturucu vb.) mahkumiyetinin bulunmaması gerekiyor.

Kredi Tutarı ve Geri Ödeme Planı

Faizsiz evlilik kredisinin en cazip yanı, geri ödemesiz dönem ve uzun vade seçenekleri sunması. Çiftlerin ekonomik olarak zorlanmadan borçlarını ödeyebilmesi için oluşturulan ödeme planı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Özellik Detay Kredi Tutarı 2026 18-25 yaş arasına 250.000 TL

26-29 yaş arasına 200.000 TL Faiz Oranı %0 (Faizsiz) Geri Ödemesiz Dönem 2 Yıl (24 Ay) Vade Sayısı 48 Ay (4 Yıl) Toplam Süre 6 Yıl (72 Ay) Aylık Taksit Geri ödeme başladığında belirlenen sabit tutar

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Kredi başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi veya e-Devlet kapısı üzerinden dijital olarak yapılıyor. Başvuru sürecinde çiftlerin gelir belgeleri ve nüfus kayıt örnekleri sistem üzerinden kontrol ediliyor. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan adaylar, evlilik öncesi eğitim programlarına katılım sağladıktan sonra krediyi kullanmaya hak kazanıyor. Fonun kapsamının 2026 yılında Türkiye genelinde daha fazla ile yayılması ve şartlarda güncellemeler yapılması bekleniyor.