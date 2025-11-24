Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 22 Kasım'da İmralı'ya heyet gönderme kararı aldı. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin desteklediği oylamada 32 evet oyu çıktı. DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol Grubu ise heyete üye vermeme yönünde tavır koydu. Aksoy, bu tutumu eleştirerek 24 Kasım'da istifasını duyurdu.

Abdurrahim Aksoy Kimdir ve Siyasi Geçmişi

Abdurrahim Aksoy, 1959 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğdu. Kürt kökenli bir aileden gelen Aksoy, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hukukçu kimliğinin yanı sıra iş insanı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. Tatvan Sanayi ve Ticaret Odası ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı'nda sorumluluklar üstlendi.

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başladı. 2002 genel seçimlerinde Bitlis'ten milletvekili seçildi ve 22. Dönem'de TBMM'de görev yaptı. Bu dönemde 2007'ye kadar yasama çalışmalarına katıldı. Kürt meselesi konusunda diyalog çağrılarıyla tanındı. 2020'de Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin 90 kişilik kurucular kurulunda yer aldı. Evli ve beş çocuk babası olan Aksoy, Irak'ta da inşaat projeleri yürüttü.

DEVA Partisi'nde kurucu üye olarak aktif rol aldı. Parti programında demokratikleşme ve Kürt sorununun barışçıl çözümü vurgularına destek verdi. Meclis dışı dönemde sivil toplum kuruluşlarında Kürt hakları ve eğitim projelerine odaklandı. Aksoy'un istifası, partinin erken dönem kurucularından bir ayrılık olarak kaydedildi.

DEVA Partisi İmralı Heyeti Kararı ve Tartışmalar

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 1 Ekim'de terörün sona erdirilmesi ve demokratikleşme amacıyla kuruldu. 22 Kasım toplantısında İmralı'ya sınırlı heyet gönderme önerisi oylandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit heyet üyeleri olarak belirlendi.

DEVA Partisi Sözcüsü Sadullah Kısacık, kararı eleştirdi. İstişaresiz sınırlı heyet modeline destek vermediklerini belirtti. Yeni Yol Grubu, tüm komisyonun online bağlantıyla Öcalan'ı dinlemesini önerdi. Bu teklif DSP, DP, HÜDA-PAR, EMEP ve TİP tarafından desteklendi ancak kabul edilmedi. CHP ve Yeniden Refah Partisi oylamaya katılmadı.

Komisyonun tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep eden Kısacık, görüşmenin örgütün feshiyle sınırlı tutulmasını istedi. DEVA Partisi, süreci Meclis'in esas muhatap olarak görmesi gerektiğini savundu. Bu karar, muhalefet içindeki farklı yaklaşımları ortaya koydu. Heyet üyelerinin belirlenmesiyle görüşme tarihi netleşti.

Abdurrahim Aksoy İstifa Gerekçeleri ve Açıklaması

Abdurrahim Aksoy, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. DEVA Partisi'nin İmralı heyetine katılmama kararını, Kürt sorununun çözümünde kaçamak bir tutum olarak nitelendirdi. Açıklamasında, partinin Kürt halkının haklarını kabul eder görünmesine rağmen sorumluluktan kaçındığını vurguladı.

Aksoy, komisyona üye vermeme ve katılmama kararını "ürkek davranış" olarak tanımladı. Çözüm üretmek yerine statükocu çizgide konumlandığını belirtti. Tarihi dönemeçte demokratik siyaset tavrının gösterilmediğini ifade etti. İstifasını "bugün itibarıyla" kamuoyuna saygıyla bildirdiğini ekledi.

Bu ayrılık, DEVA Partisi'nde önceki istifaları hatırlattı. 2025 başında benzer gerekçelerle yaşanan ayrılıklar, partinin iç dinamiklerini etkiledi. Aksoy'un açıklaması, Kürt meselesinde risk alma çağrısını içeriyordu. Siyasi kulislerde, bu istifanın Yeni Yol Grubu'nu etkileyebileceği konuşuldu.

İstifanın Siyasi Etkileri ve Komisyon Süreci

İstifa, Komisyon'un İmralı ziyaretini gölgeledi. Heyet, Öcalan ile görüşme için hazırlıklara başladı. Tutanakların Meclis'e sunulması zorunlu tutuldu. DEVA Partisi, sürecin geniş mutabakatla yürütülmesini savundu. Yeni Yol Grubu'nun çekimserliği, oylamada üç hayır oyuyla birleşti.

Siyasi analistler, istifanın muhalefet içindeki Kürt sorunu yaklaşımlarını yansıttığını belirtti. CHP'nin "millet rıza göstermiyor" gerekçesiyle uzak durması, benzer eleştirilere yol açtı. Komisyon, terörle mücadele ve üniter yapı konularını gündeme taşıdı. Görüşme sonrası raporlar, demokratikleşme adımlarını şekillendirecek.

Aksoy'un ayrılığı, DEVA Partisi'nin kurucu kadrosunda değişimi işaret etti. Parti, 90 kişilik kurucular kurulundaki çeşitliliği koruma çabasında. İstifa, sosyal medyada geniş yankı buldu. Gelecek toplantılarda Komisyon'un gündemi, örgütün tasfiyesi odaklı kaldı. Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir tartışılan barış sürecini yeniden gündeme getirdi.