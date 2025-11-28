Sultanlar Ligi’nde çıktığı 7 maçın tamamını kaybederek düşme potasına gerileyen Göztepe, kötü gidişatı durdurmak için kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, yarın deplasmanda ligde 7’de 7 yapan lider VakıfBank ile karşılaşacak.

Maçın hakemleri belli oldu

Müsabakada düdük Serap Kuka ve İbrahim Acar ikilisinde olacak. Karşılaşmanın, iki takımın form durumları nedeniyle yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

Göztepe'de hedef sürpriz galibiyet

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, favori olarak sahaya çıkacak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet hedefiyle mücadele edecek. Teknik ekip, oyun disiplinini koruyarak puan veya puanlar almayı amaçlıyor.

VakıfBank serisini sürdürmek istiyor

Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nde geride kalan haftalarda oynadıkları tüm maçları kazanarak zirvedeki yerini koruyor. VakıfBank, Göztepe karşısında da galibiyet serisini sürdürmenin peşinde olacak.

İzmir ekibi moral arayışında

Göztepe cephesinde hedef, güçlü rakip karşısında gösterilecek dirençle hem moral kazanmak hem de ligde yeniden çıkışa geçmek. Olası bir sürpriz, hem puan durumu hem de takım psikolojisi açısından büyük önem taşıyor.