2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, 7 haftalık periyotta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 3 puanla ligde düşme hattında yer alıyor. Kırmızı-lacivertliler, bu kritik süreçte liderlik koltuğunda oturan Batman Petrolspor’a konuk olacak.

Maç Saat 19.00'da başlayacak

Batman Stadı’nda oynanacak mücadele yarın akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada deneyimli hakem Tolga Akbaba düdük çalacak. Altınordu, sahadan iyi bir sonuçla dönerek ligde moral bulmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Ateş’ten motivasyon mesajı

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek oyuncularını motive etmeye çalıştı. Ateş, "Rakibimiz ligde iyi bir performans sergiliyor. Ancak takım olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Hedefimiz sahadan olumlu bir sonuçla dönmek ve moralimizi yükseltmek" ifadelerini kullandı.

Altınordu’nun hedefi morali yükseltmek

Altınordu, deplasmanda alacağı olası bir galibiyet veya beraberlikle hem puan durumunda yükselmeyi hem de oyuncuların özgüvenini artırmayı planlıyor. Taraftarlar, kritik maç öncesi takımlarını desteklemek için büyük heyecan duyuyor.