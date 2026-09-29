SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan hakim E.K. hakkında kamuoyunda geniş yankı uyandıran disiplin ve HSK süreci başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, müstemir yetkisi kaldırılarak yerine başka bir hakim görevlendirilen E.K., tebligata rağmen görevi devretmeyip usulsüz işlemler zincirine imza attı.

TEBLİGATA RAĞMEN KAPILARI KİLİTLETTİ

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yetkisinin kaldırıldığına ve yerine yeni bir hakimin görevlendirildiğine ilişkin karar E.K.’ya tebliğ edildi. Ancak yeni hakimin göreve başlayacağı 21 Eylül 2026 sabahı adliyede olağan dışı bir hareketlilik yaşandı. Hakim E.K., mahkeme katipleri E.K. ve A.B.U.’yu da yanına alarak duruşma salonunun kapısını kilitletti. Yetkisiz şekilde salona kapanan E.K., kapısı kapalı salonda duruşma yapmaya ve karar oluşturmaya başladı.

ERTELENEN DOSYADA SÜRPRİZ VE USULSÜZ CELSE

Usulsüz celsenin, uluslararası evrakının dönüşünün beklendiği ve normal şartlarda bir sonraki duruşması 19 Kasım 2026 tarihine ertelenmiş olan kritik bir dosya üzerinden açıldığı saptandı. Davaya müdahil olan avukat M.Y.’nin talebi üzerine takvimde bulunmamasına rağmen açılan celsenin hem atanan yeni hkimin mesaiye başlayacağı güne denk getirilmesi hem de belirlenen duruşma gününden aylar önce yapılması dikkat çekti.

DOSYA AYNI GÜN KESİNLEŞTİRİLDİ

Kapalı kapılar arkasında yürütülen ve yargılamanın aleniyeti ilkesine açıkça aykırı olduğu belirtilen celsede hakim E.K., davanın reddine karar verdi. Hükümle birlikte, uyuşmazlığa konu olan yönetim kayyımının yetkisine de son verildi. İşlemler bununla da sınırlı kalmadı. Hâkim E.K., kararın gerekçesini aynı gün içinde kaleme aldı. Müdahil avukat M.Y., aynı gün istinaf başvurusundan feragat ettiğini bildirdi. Yangından mal kaçırırcasına yürütülen bu bürokratik trafiğin ardından dosya aynı gün içinde kesinleştirildi.

16 MİLYON DOLARLIK HESAP EL DEĞİŞTİRDİ

Zincirleme usulsüzlüklerin perde arkasındaki kritik detay ise kararın hemen ardından ortaya çıktı. Kararın odağında, yönetim kayyımı atanmış olan Çin vatandaşı Y.A.’ya ait bir banka hesabında bulunan 16 milyon ABD doları tutarındaki mevduat yer alıyordu. Hâkim E.K.’nın yetkisiz şekilde verdiği kayyımı kaldırma kararı ve jet hızıyla sağlanan kesinleşme süreci sayesinde, bankadaki 16 milyon dolarlık para üzerindeki bloke yetkisi anında kalktı ve tutar tutar el değiştirdi.

HSK 2. DAİRESİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Adliyede yaşanan bu skandal adımlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun gündemine bomba gibi düştü. Yetkisi alınmasına rağmen yetki aşımı yaparak duruşma salonunu kilitleyen, aleniyet ilkesini ihlal eden ve şüphe uyandıran kararlarla milyonlarca dolarlık para hareketine yol açan hâkim E.K. hakkında HSK 2. Dairesi müfettiş görevlendirdi. Yapılan ilk incelemelerin ardından HSK 2. Dairesi, hâkim E.K.’yı 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırma kararı aldı. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.