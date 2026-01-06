Son Mühür- Türk mutfağının iki efsane lezzeti, uluslararası gastronomi arenasında bir kez daha adından söz ettirdi.

Bodrum’un meşhur çökertme kebabı ile Erzurum’un tescilli lezzeti cağ kebabı, dünyanın en saygın gastronomi platformlarından biri olan Taste Atlas’ın “Dünyanın en iyi 100 yemeği” listesinde ilk 10’a girerek büyük bir başarıya imza attı.

Taste Atlas listesinde Türk damgası

Dünya mutfaklarını mercek altına alan Taste Atlas, her yıl yayımladığı “En iyi 100 yemek” listesiyle küresel gastronomi trendlerine yön veriyor.

Bu yıl açıklanan listede Türkiye’den iki lezzetin ilk 10’da yer alması, Türk mutfağının uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bodrum’un efsanesi: Çökertme kebabı

İncecik doğranmış patates, yumuşacık et dilimleri ve yoğurtla hazırlanan özel sosuyla bilinen çökertme kebabı, Bodrum mutfağının simge yemekleri arasında yer alıyor.

Hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olan bu lezzet, Taste Atlas listesinde üst sıralara yerleşerek Bodrum’un gastronomi değerini dünya vitrinine taşıdı.

Erzurum’un gururu: Cağ kebabı

Odun ateşinde pişirilen, yatay şişte sunulan ve kendine özgü pişirme tekniğiyle öne çıkan cağ kebabı ise Doğu Anadolu’nun en önemli mutfak mirasları arasında bulunuyor.

Erzurum’un tescilli ürünü olan cağ kebabının ilk 10’da yer alması, bölge mutfağının uluslararası alandaki bilinirliğini artırdı.

Gastronomi turizminde Türkiye’ye güçlü katkı

Uzmanlara göre, yerel tariflerin korunması, coğrafi işaretleme çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerinin artması sayesinde Türkiye gastronomi turizminde ciddi bir ivme yakaladı.

Türk mutfağının dünyaca ünlü platformlarda üst sıralarda yer alması, hem ülke turizmine hem de yerel ekonomilere önemli katkı sağlıyor.